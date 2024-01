Carreta da Defensoria será lançada com atendimento à população em frente ao Palácio Rio Branco

Equipada com salas de atendimento, internet móvel, climatização, copa e banheiro, a Carreta da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) será lançada na próxima segunda-feira, 22, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital, às 10h. Os atendimentos na unidade móvel acontecerão até a quinta-feira, dia 25, das 8h ao meio dia.

Serão oferecidos os serviços de consulta processual, orientações e assistência jurídica na área cível e criminal, a exemplo de retificação de documentos, pensão alimentícia, registro tardio, investigação de paternidade, tutela e curatela, ação de inventário, defesa do consumidor, entre outras ações.

A Carreta da Defensoria foi adquirida por meio de emenda parlamentar da então senadora Mailza, hoje vice-governadora do Estado do Acre, por meio do Ministério da Defesa, Programa Calha Norte. Além do financiamento federal, houve contrapartida da Defensoria Pública do Estado do Acre.