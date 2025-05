Carlinhos do Pelado comemora inicio dos trabalhos de recapeamento e asfaltamento de ruas em Brasiléia com a chegada do verão

Nem bem começou o verão amazônico e o prefeito Carlinhos do Pelado já determinou que sua equipe da secretaria de Obras inicie os trabalhos de recuperação das ruas de Brasiléia com recapeamento e asfaltamento das vias públicas inseridas no planejamento de melhorias.

Nesta sexta-feira 23, equipes da prefeitura e da empresa Novo Tempo, entraram na Rua José Joaquim de Lima, bairro Ferreira Silva fazendo as melhorias necessárias. Em boa parte do trecho da rua foi feito recapeamento, noutra parte aconteceu o serviço de asfaltamento.

Os trabalhos estão sendo possivéis graças a emenda da ex deputada Vanda Milani que apadrinhou o municipio ainda na gestão Fernanda Hassem.

Mesmo em Brasília onde participava da Marcha dos Prefeitos, Carlinhos do Pelado acompanhava a dinâmica de sua equipe e garantiu que posteriormente outras ruas serão contempladas. “Agora de verdade o verão chegou e eu estou dando ondem de serviços para asfaltamento, recapeamento e tapa buracos, nossa ideia é atingir o maior número possivel de ruas com melhoramento facilitando o acesso e o direito de ir e vir dos nossos brasileenses”, disse o gestor.

A José Joaquim de Lima é uma das vias de maior trafegabilidade no bairro Eldorado e os moradores não deixaram de comemorar os trabalhos, conforme relata o morador Milton Fonseca, ao dizer que que há 25 anos reside naquela rua e graças a gestão municipal está vendo o asfalto passar na porta de sua casa.

Outro morador ilustre, Raimundo Rosa, quetem uma pequena mercearia e trabalha com vendas tarrafas, não há como negar a alegria em ver os trabalhos da prefeitura. “Durante o tempo que estou morando aqui em Brasiléia é uma satisfação muito grande, eu tenho 30 anos de Brasiléia, e esse asfalto que tá passando aqui é um desejo muito grande e fica nossa gratidão ao prefeito Carlinhos do Pelado, é um orgulho e é uma coisa muito boa ver essa rua bonita…”, comemora ele.

A Secretaria de Obras deve intensificar os trabalhos mesmo no final de semana e espera atingir a meta de recuperar outras ruas que fazem parte desse convênio que são: Rua Ernestino Amaral , Rua Manoel Fiesca, Rua Franklin Andrade da Rocha, Travessa São Pedro, Rua do Areal e Rua Miguel de Assis.