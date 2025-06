Caravana da da Assembléia Legislativa pela 364 vai transmitir ao vivo pontos críticos da estrada até o Juruá

O presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior ao lado do vice presidente, Pedro Longo, do 1º secretário Luiz Gonzaga e do líder do governo, Manoel Moraes, confirmou na manhã desta terça feira, 3, que a viagem até Cruzeiro do Sul, será transmitida ao vivo pela TV ALEAC.

a proposta é mostrar os pontos críticos ao longo dos 653 km entre a capital e a segunda maior cidade do estado, realizando parada estratégicas nos pontos críticos.

Os deputados concederam entrevista coletiva no gabinete da presidência e confirmaram a programação que começa as 5H30 com um café da manhã no Lago do Amor, ponto de partida da caravana.

“Organizamos uma logística que vai nos permitir mostrar ao vivo nossa viagem. A equipe de comunicação da casa fez todos os testes e teremos a transmissão em tempo real utilizando internet via satélite. Assim, a sociedade vai acompanhar ao vivo a fiscalização que iremos realizar na próxima quinta feira. Temos vinte deputados confirmados, mais cinco deputados federais e um senador que irão integrar nossa caravana”, disse Nicolau.

A PRF vai coordenar o deslocamento da frota, que vai fazer a primeira parada na ponte do Caeté, em Sena Madureira, totalmente interditada desde o mês passado. O DNIT instalou uma ponte provisória, reduzindo a passagem de veículos a um por vez.

Seguindo viagem, o grupo fará a segunda parada após a ponte do Jurupari, onde está um dos trechos mais críticos. Depois o DNIT irá mostrar um trecho de 8 km onde já foi aplicado o macadame, que consiste numa camada de 35 centímetros de pedra sob a camada asfáltica.

A última parada será em Tarauacá, prevista para as 14H, onde o grupo vai almoçar no clube da Maçonaria, para depois concluir a viagem até Cruzeiro do Sul.

Na sexta, dia 6, as 7H30, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai ofertar um café da manhã para todos os integrantes da comitiva e coordenar em seguida, um aro público, com a participação também dos prefeitos do Juruá, representantes da Associação Comercial do Juruá, vereadores e convidados.