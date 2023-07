Caravana da Aleac: Na chegada ao Purus, deputados dizem está otimistas com obras na BR-364, distante 223 km da capital

A caravana da ALEAC que saiu 7H da manhã de Rio Branco já havia chegado a ponte do Purus, distante 223 km da capital. O comboio parou para que o DNIT apresentasse a tecnologia aplicada no trecho, recuperado há mais de três anos e que continua intacto.

Os deputados estaduais que integram a comitiva se mostraram otimista com o que viram ao longo do trecho percorrido e apostaram na revitalização da estrada até o fim do verão deste ano.

André Vale, presidente da Comissão de Transportes da ALEAC , falou que essa visita técnica era o momento que o legislativo esperava para ver in loco o trabalho que vem sendo feito na rodovia. Luiz Gonzaga, presidente da Casa e Nicolau Junior, primeiro secretário, ratificaram as palavras do colega e agradeceram publicamente a participação dos demais deputados, da bancada federal e da governadora em exercício, Mailza Assis. Do Purus o comboio vai percorrer mais 140 até Feijó, onde o prefeito Kiefer Cavalcante vai recepção o grupo. Depois do almoço, a caravana pega novamente a estrada em direção a Cruzeiro do Sul, onde a estimativa é chegar por volta das 18H.