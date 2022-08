Candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão promete incentivos fiscais para o setor agroindustrial

O candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), prometeu conceder incentivos fiscais ao setor agroindustrial como forma de alavancar o desenvolvimento econômico e gerar mais empregos no Acre.

Nesta terça feira, Petecão se reuniu com diretores e funcionários da granja Carijó, localizada na Vila Pia, às margens da BR 317, no município de Senador Guiomard, onde ele falou sobre o tema e garantiu o apoio ao setor produtivo.

A empresa está entre as maiores agroindústrias do estado, produzindo cerca de 200 mil ovos e 30 toneladas de adubo por dia, além de frango para o abate e abastecimento do mercado consumidor do Acre.

“Está em nosso plano de governo criar incentivos para essas agroindústrias e para todo o setor produtivo. Por exemplo, podemos obter o adubo que é produzido aqui em troca da isenção fiscal, e distribuir esse adubo com o pessoal da agricultura familiar, beneficiando duas cadeiras produtivas ao mesmo tempo”, explica Petecão.

O candidato esteve no local acompanhado da candidata ao Senado, Vanda Milani (PROS), que também é ligada ao setor produtivo rural. “Incentivando uma indústria como essa agente consegue gerar mais empregos, e estimula os pequenos agricultores da região que vão ter para quem vender sua produção de milho”, enfatiza Vanda.

O empresário Luiz Helosman, dono do empreendimento, destacou a importância da política econômica local para viabilizar a instalação de novas indústrias do setor agro. “Existe um potencial grande em nosso estado, aqui nós ainda dependemos de muitos insumos de fora, como caixa de papelão por exemplo, que poderia ser fabricada aqui no Acre, mas não tem fornecedor local então temos que comprar em outro estado, gerando empregos lá”, explica ele.

Também participaram da visita à Granja Carijó a candidata a deputada federal Lene Petecão (PSD), o candidato a deputado estadual Pablo Bregense (PSD), produtores rurais de milho e soja da região da Vila Pia, e diretores do Banco da Amazônia, responsáveis pela concessão de crédito para a expansão do empreendimento.