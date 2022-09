Candidato a deputado Heitor Junior faz alerta para mudança no horário de votação no Acre

Cumprindo agenda no Alto Acre, o candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite (PSB), visitou o Mercado Municipal de Brasileia, Ocimar do Rego Albuquerque, na manhã desta quarta-feira (28), onde conversou com os comerciantes, feirantes e a população.

Dr. Jenilson foi abraçado pelo povo da fronteira e ficou emocionado com as palavras de carinho, apoio e orações.

“Você merece [ser eleito]. Eu queria que todo mundo do Acre entendesse como você merece, merece mesmo! Por tudo o que você fez durante a pandemia da Covid-19 eu me emociono muito com você e queria que o povo do Acre tivesse a consciência que eu tenho, mas Deus está no controle “, declarou uma apoiadora.

Grato pelas generosas palavras, Dr. Jenilson disse que essas ações são as verdadeiras pesquisas.

“Nem as pesquisas falsas, nem o dinheiro que a Polícia Federal começou a pegar, usado para comprar voto do eleitor, mudarão, nessas eleições, a vontade do povo. Vamos para as urnas. É 400”, animou-se o candidato.