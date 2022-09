Candidato a deputado estadual, Heitor Junior, demonstra força política em meio ao público feminino

Veja o Vídeo:

Ex-deputado estadual, Heitor Junior, demonstra força política em meio ao público feminino em reunião em sua residência.

O candidato a deputado estadual, Heitor Junior, vem se articulando com os mais diversos públicos, mas tem se destacado em meio as mulheres, haja vista que, o candidato tem propostas importantes para as mulheres acreanas.

