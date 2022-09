Candidata ao Senado Nazaré Araújo participa de atos de apoio aos candidatos a deputado estadual

A candidata ao Senado Nazaré Araújo participou nesta segunda-feira, 19, de atos de apoio, em Rio Branco, aos candidatos a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores Marcelo Macêdo e Cesário Braga.

O primeiro encontro foi realizado na Praça Latife Kalume, no Conjunto Jardim São Francisco, ocasião que reuniu dezenas de pessoas. “Marcelo Macêdo já foi vereador e eu sei do seu compromisso com o povo. Desejo vê-lo na Aleac, com posições muito bem definidas para ajudar o Jorge e o Marcus e para fazer leis que realmente beneficiem a nossa população”, destacou Nazaré ao falar para apoiadores do candidato.

Em seguida, ela participou do ato em prol do candidato Cesário Braga, no bairro Bosque. Na oportunidade, a ex-vice-governadora se disse confiante em um 2º turno nas eleições para o governo do Acre. Ela também animou a militância para seguir em busca de votos e apontou as qualidades que admira em Cesário.

“Justiça Social são as palavras pelas quais a gente se apoia e luta junto. Não dá para ficar calado e parado quando sabemos que existe injustiça na nossa sociedade. Nós precisamos de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, para que esta sociedade seja mais próspera, mais feliz. Que a gente tenha como demonstrar para os nossos filhos e filhas o compromisso com o nosso tempo, com aquela senhora chamada Democracia”, declarou.