Candidata a deputada federal Mirla Miranda se reúne com funcionários da Elite Engenharia

Veja o Vídeo:

O candidato a deputado estadual pelo Partido Social Democrático – PSD, Heitor Junior, vem tentando levar ao conhecimento da população do Acre suas propostas enquanto candidato.

Heitor afirma presar pela saúde, esporte e outras áreas importantes voltadas para a atender a sociedade. Dentre os muitos projetos que tem desenvolvido, Heitor enfatiza um projeto sobre o esporte, denominado de Caravana do Esporte.

Heitor pretende resgatar aqueles atletas do passado e fazer caravana pela cidade, lá eles vão fazer apresentação de futebol para arrecadar alimentos para posteriormente doar para as comunidades mais carentes do município em que esta ação acontecer. Heitor ainda cita alguns nomes do esporte que vão fazer a diferença.

Veja o Vídeo: