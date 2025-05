Camila Cabeça inicia coordenação do escritório do Ministério da Cultura no Acre, “A gente tem muito trabalho pela frente”

O Ministério da Cultura oficializou, por meio da Portaria nº 217, de 13 de maio de 2025, a nomeação de Camila Cristina Cabeça de Souza Lima para exercer o cargo de coordenadora da Coordenação do Escritório Estadual do Acre, vinculada à Diretoria de Articulação e Governança dos Comitês de Cultura da Secretaria do Ministério. A nomeação foi assinada pelo ministro substituto da Cultura, Márcio Tavares dos Santos.

A designação marca um momento relevante para a institucionalização da política cultural no estado, especialmente diante da implementação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), citada por Camila como “um dos maiores recursos implementados pelo governo federal para a política de cultura, que agora é permanente”.

Militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e integrante da tendência interna Esquerda Popular Socialista (EPS), Camila afirma que sua trajetória dentro da política cultural é fruto da atuação em diferentes frentes, incluindo o combate ao racismo e os setoriais de mulheres. “Sou originalmente do setorial de cultura, mas também milito dentro do combate ao racismo. Faço parte dos setoriais de mulheres, militando em todas as ações dentro do partido”, afirma. Camila também foi candidata a vereadora em Rio Branco, no último ano.

Ao comentar o novo cargo, Camila destaca a importância de interiorizar as políticas públicas da cultura: “Precisamos fazer com que esses grandes feitos da cultura cheguem na ponta, conhecer essas pessoas, onde estão os artistas que se beneficiam disso e, diretamente, que depois a sociedade se beneficie com tanta coisa importante e secular que a cultura traz”.

Camila também ressaltou o papel do governo federal na reconstrução institucional do Ministério da Cultura. “A cultura transforma realidades sociais e essa política de reconstrução, de reestruturação, do Ministério da Cultura, é importantíssima. Agora vamos correr atrás de divulgar, difundir, falar das ações do Ministério, divulgar formações.”

Segundo a nova coordenadora, já há ações previstas para o Acre, que serão divulgadas em breve. “O escritório já vai ter algumas novidades para contar. Agora é esperar a cabeça sentar um pouco, segurar a emoção e pensar no plano de ação, que a gente tem muito trabalho pela frente.”

A nomeação também tem significado político para os quadros do PT no estado. Camila agradeceu o apoio de lideranças do partido e destacou a confiança de integrantes do governo federal e parlamentares que apoiaram o processo. Em publicação nas redes sociais, ela escreveu: “Estou agora, coordenadora do escritório do MinC no Acre e temos muito, muito trabalho no porvir. Agradeço sempre a ancestralidade, Laroyê Exu, aos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores do Acre que não soltaram a minha mão nunca.”