Camila Cabeça destaca memória, cultura e formação política dos governos do PT no podcast Papo Cabeça
A artista, militante do Partido dos Trabalhadores e coordenadora do escritório do Ministério da Cultura no Acre, Camila Cabeça, é a anfitriã do podcast Papo Cabeça, transmitido pelo canal do PT do Acre no YouTube, na última quinta-feira, 23. Na entrevista com o ex-governador Binho Marques, Camila destacou o papel da cultura como eixo de formação política, a importância da memória nos governos populares e a necessidade de manter viva a reflexão sobre o legado de políticas públicas que transformaram o Acre.
O Papo Cabeça nasce como um espaço para diálogo e construção coletiva. “É uma proposta de conversa, de troca, de reconhecimento da nossa história e das pessoas que ajudaram a construir o Acre que a gente acredita”, explica, Camila.
Ao tratar da criação da Usina de Arte João Donato, a artista ressaltou que o projeto idealizado por Binho representa um dos momentos mais significativos da política cultural acreana. “É importante a gente falar da memória dos governos petistas, porque a Usina é um equipamento cultural pulsante, pensado para as pessoas, e que continua sendo referência para novos gestores”, disse. Ela destacou o caráter pedagógico do espaço: “É um lugar paulofreiriano, porque tu vens dessa base, de uma formação livre e popular”, afirmou a Binho.
Binho, por sua vez, relembrou o processo de criação da Usina e o propósito que o inspirou. “Foi o rock, sim. A gente viveu um momento muito bacana. Várias bandas surgiram, e eu fiquei achando que eles mereciam ter um lugar só para eles, um lugar para ensaiar, para fazer coisas que eu tinha feito na minha juventude. Quando eu entrei, vi os silos e pensei: dá para quebrar essas paredes todas e os silos ficarem aparecendo. E a gente coloca aqui não só música, mas artes plásticas, cinema, tudo”, contou.
Camila também fez críticas à descontinuidade das políticas culturais e educacionais no Acre, chamando atenção para o desmonte de estruturas criadas em gestões anteriores. “A primeira coisa que se faz é destruir. A gente tem o teatrão fechado há séculos. E para que serve o espaço se não tem as pessoas? O espaço é feito em função das pessoas”, observou, ao defender a reocupação dos equipamentos culturais e o fortalecimento das ações de formação artística.
Em resposta, Binho comentou sobre o sentido republicano que guiou sua gestão. “Governar é uma delícia. Eu amo a gestão pública. Queria que tivesse concurso para governador e prefeito. Governar é a oportunidade que você tem de colocar o propósito acima de qualquer coisa. Era um governo de todo mundo, republicano, não tinha negócio de bilhetinho nem de furar fila”, afirmou.
Ao longo do programa, a militante abordou o impacto das políticas públicas de educação e comunicação implementadas durante os governos do PT. Ela recordou o projeto da Rede Pública de Comunicação, a criação das bibliotecas comunitárias e das salas de leitura, e defendeu que essas experiências precisam ser revisitadas como referência. “A comunicação, a cultura e a educação caminham juntas. Quando isso se perde, a gente perde também a capacidade de pensar o coletivo”, disse.
Binho completou a reflexão lembrando que a cultura foi o eixo transversal de seu governo. “A cultura atravessa tudo. Tudo o que fiz no governo aprendi fazendo arte. Aprendi com a cultura, não só as belas artes, mas também a cultura popular. A cultura ensina a compreender o outro, a conviver com a diferença e a transformar realidades”, destacou.
Camila também ressaltou a relevância da retomada das políticas culturais sob o governo Lula, com a recriação do Ministério da Cultura e a implementação de programas de formação, como a Escola de Formação Solano Trindade (Escult). “O digital chegou e democratizou o acesso. Hoje uma pessoa no Jordão pode fazer um curso de curadoria de artes visuais. Isso é política pública de cultura funcionando”, disse, reforçando o papel da ministra Margareth Menezes e das parcerias locais no Acre.
No encerramento, Camila dirigiu-se a Binho com um apelo simbólico para que continue contribuindo com a política e o pensamento público. “Nós ficamos aqui, segurando o rojão. Quando eu vejo a Júlia Feitosa lutando, eu penso: como é que eu não vou lutar? O Partido dos Trabalhadores é o partido que mais faz mudança estrutural e estruturante no Brasil. A tua gestão foi isso e é isso”, afirmou, reafirmando o compromisso com a história e a continuidade do projeto coletivo que transformou o Acre.
Binho respondeu com gratidão e reafirmou seu vínculo com o projeto político do PT. “Que bom. Muito obrigado. Ser político é colocar o propósito acima de qualquer coisa. Mesmo fora do governo, continuo ajudando o Acre, ajudando o Brasil, onde eu puder contribuir”, concluiu.
Assista ao vídio: Podcast Papo Cabeça – Binho Marques
Senador Alan Rick entrega trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e reforça apoio à agricultura familiar
Produtores de leite de Acrelândia recebem trator garantido pelo senador Alan Rick
Os produtores da Associação Leiteira Porto Luiz 1, em Acrelândia, receberam um trator agrícola garantido por indicação do senador Alan Rick (União-AC) ao Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ).
A entrega, realizada em parceria com a Prefeitura e a Câmara Municipal, representa mais um avanço no fortalecimento da agricultura familiar e da cadeia produtiva do leite no município.
O equipamento, avaliado em R$ 185 mil, é um dos três tratores destinados pelo senador a Acrelândia, totalizando R$ 555 mil em investimentos. A ação atendeu ao pedido do vereador Vitor Martinelli, que apresentou ao parlamentar a necessidade dos produtores da região.
“Esse trator será de grande serventia. Vai ajudar nós demais aqui, os produtores da nossa associação. A gente pesquisou, fez o projeto junto com o Graia pra fazer silagem pros leiteiros, pra aumentar a produção do leite. Quero agradecer ao senador por mandar o trator, à prefeitura, ao nosso vice Graia e ao vereador Vitor, a todos que nos ajudaram. Muito obrigado!”, disse Rosemar Köller, presidente da Associação Leiteira Porto Luiz 1.
Com mais de 5 mil produtores rurais, Acrelândia tem recebido atenção especial do mandato do senador. Durante a entrega, Alan Rick destacou que mais equipamentos estão a caminho:
“Estamos entregando hoje esse trator, que faz parte de um pacote de três destinados a beneficiar os produtores através das associações. Em breve estarei de volta para novas entregas: serão duas escavadeiras hidráulicas, uma retroescavadeira e uma van, um investimento de R$ 2,2 milhões”, anunciou o senador.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Vitor Martinelli, agradeceu o apoio do parlamentar e ressaltou o compromisso com o desenvolvimento de Acrelândia:
“Quero agradecer ao nosso senador Alan Rick, que tem sido um grande parceiro de Acrelândia. Além de todas as entregas pra nossa produção rural, ele também tem trabalhado pelas demais áreas. Já fui secretário de Saúde e ele sempre esteve ao nosso lado garantindo recursos pra investimentos. O senador tem olhado com carinho pro nosso município e ajudado a trazer solução. É assim que a gente consegue avançar.”
O prefeito Olavinho Boiadeiro também reforçou o agradecimento ao senador e destacou a importância da parceria para o setor produtivo:
“Já enfrentamos muitas dificuldades pra retomar a produção leiteira do nosso município e fico muito feliz de estarmos conseguindo fortalecer esse trabalho com o apoio do senador Alan Rick e de tantos outros parceiros”, afirmou o prefeito.
