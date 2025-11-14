Câmara dos Deputados avança com projeto da deputada Socorro Neri para enfrentar o capacitismo desde a educação básica

A deputada federal Socorro Neri apresentou no Congresso Nacional o Projeto de Lei 5862/2025, que cria uma faixa especial de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para profissionais da educação básica e superior que recebam até R$ 10 mil mensais. O texto altera a Lei nº 7.713/1988 e inclui, entre os rendimentos isentos, a remuneração de professores, equipes pedagógicas e trabalhadores técnico-administrativos diretamente vinculados ao processo educacional.

O projeto estabelece que a isenção vale para profissionais da educação básica, conforme definição do art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), alcançando docentes, pedagogos, coordenadores, gestores, supervisores e demais trabalhadores da escola. Também abrange profissionais da educação superior, sejam de instituições públicas ou privadas, desde que atuem diretamente em atividades docentes, pedagógicas ou administrativas relacionadas ao ensino.

Além do foco na valorização profissional, a proposta se destaca pela construção de um modelo responsável de compensação financeira. O artigo 2º do PL determina que a renúncia fiscal será coberta por parte da arrecadação do imposto incidente sobre apostas de quota fixa, previsto na Lei nº 14.790/2023. A medida atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), garantindo que não haja prejuízo às contas públicas nem aos entes federados.

A justificativa do projeto reforça que a educação é um direito social garantido pela Constituição, que também determina a valorização dos profissionais da educação como princípio da política educacional. Socorro Neri argumenta que a remuneração desses trabalhadores permanece defasada em comparação a outras carreiras de mesmo nível de escolaridade, e que a isenção do IRPF até R$ 10 mil contribui para reduzir essa desigualdade.

A deputada destaca ainda que a política geral do governo federal de ampliar a faixa de isenção do IR até R$ 5 mil deve beneficiar cerca de 65% dos docentes da educação básica — porém, segundo ela, essa medida é insuficiente para corrigir a distorção salarial das faixas intermediárias de renda. O PL 5862/25, portanto, age de maneira complementar, mirando exclusivamente profissionais da educação e ampliando a isenção para um valor que considera mais condizente com a realidade do setor.

O texto também antecipa críticas sobre impacto federativo e isonomia tributária. Para isso, prevê mecanismos de compensação que evitem perdas na arrecadação de estados e municípios — já que parte do IR descontado de servidores estaduais e municipais compõe receitas vinculadas à educação. Além disso, fundamenta a diferenciação tributária no papel estratégico da educação e na valorização prevista expressamente na Constituição e na LDB.

Socorro Neri afirma que a proposta “valoriza todos os profissionais que constroem a educação brasileira todos os dias” e reforça que investir nesses trabalhadores é investir no desenvolvimento do país. O projeto já foi protocolado e segue para análise das comissões temáticas da Câmara dos Deputados.