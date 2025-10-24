Câmara de Vereadores do município de Porto Acre realiza sessão solene em homenagem ao senador Alan Rick

Assessoria – A Câmara Municipal de Porto Acre realizou, nesta sexta-feira, 24, sessão solene em homenagem ao senador Alan Rick (União Brasil) pelos relevantes serviços prestados ao município. A honraria foi proposta pelo vereador Pastor João da Cruz (União Brasil) e aprovada por unanimidade entre os parlamentares na última quarta-feira, 22.

O evento, conduzido pelo presidente da Casa Legislativa, Lenilson Baquer (PP), reuniu autoridades municipais e estaduais, lideranças comunitárias e representantes de diversos segmentos sociais. Estiveram presentes o prefeito Máximo Costa (PP); a vice-prefeita Edna Cuiabano (PSD); os vereadores Professor Elizeu (PP), Juliano Moreira (PP), Charles de Almeida (PSD) e Dhony Gomes (PL); além da ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos), que também prestigiou a solenidade.

O autor do requerimento, vereador Pr. João da Cruz, destacou que a homenagem é o reconhecimento de todo o Poder Legislativo Municipal ao compromisso do senador com a cidade.

“O senador Alan Rick é um exemplo de liderança e de compromisso com o desenvolvimento do nosso estado e, em especial, de Porto Acre. Sua dedicação tem transformado a vida das pessoas, criando oportunidades e melhorando a infraestrutura da nossa cidade. Esta homenagem é uma forma de agradecer por tudo o que ele tem feito e de reconhecer o quanto o seu trabalho tem sido essencial para o crescimento do nosso município”, afirmou.

O presidente da Câmara, Lenilson Baquer (PP), também discursou durante a solenidade, destacando a importância do momento e o respeito da Casa ao trabalho do senador.

“Na política, o que realmente vale é a palavra, o compromisso e a firmeza. O senador Alan Rick tem demonstrado tudo isso no seu mandato, representando o Acre com responsabilidade e amor pelo nosso povo. Hoje, esta Casa reconhece esse trabalho e expressa sua gratidão. Que Deus continue abençoando sua caminhada e que possamos, no futuro, comemorar ainda mais conquistas para Porto Acre e para todo o Estado”, declarou.

O vereador Juliano Moreira (PP) também fez uso da palavra e reforçou o sentimento de gratidão ao senador.

“Uma das maiores bênçãos foi a emenda que garantiu a travessia gratuita da balsa no Caquetá — um gargalo histórico que agora foi resolvido. Do caminhoneiro ao pedestre, todos passam de graça graças ao seu trabalho. Que Deus continue lhe abençoando”, disse.

O prefeito Máximo Costa (PP) destacou a importância do momento e a parceria com o senador, ressaltando que o ato representa mais do que um gesto político, é um reconhecimento público a quem cumpre com excelência o seu dever.

“Reconhecimento é um sentimento raro, e gratidão é um sentimento largo. Hoje nós paramos para reconhecer e agradecer. O senador Alan Rick tem feito muito pelo nosso município, cumprindo com dedicação o seu papel no Senado Federal e representando o Acre com responsabilidade e sensibilidade. Quando cada um faz bem a sua parte, o país avança. Por isso, o meu reconhecimento e a minha gratidão ao senhor, senador, por tudo que tem feito por Porto Acre e pelo nosso povo”, declarou o prefeito.

O senador Alan Rick aproveitou o momento de fala para agradecer aos vereadores, prestar contas do mandato e pontuar projetos importantes para o progresso de Porto Acre e do estado.

“Minha gratidão ao vereador Pr. João da Cruz pela proposição e a toda esta casa pela aprovação unânime. Antes desta solenidade tive um momento de escuta aos vereadores e prefeito que nos trouxeram novas demandas e reafirmei o meu compromisso de seguir ajudando a nossa Porto Acre, terra onde minha mãe morou e serviu por tantos anos”.

Investimentos do mandato de Alan Rick em Porto Acre

Durante os mandatos de deputado e senador, Alan Rick já destinou mais de R$ 21,4 milhões em emendas ao município. Os recursos contemplam ações nas áreas de saúde, educação, esporte e lazer, assistência social e apoio ao produtor rural, beneficiando diretamente milhares de famílias portoacrenses.

Entre as principais realizações estão:

• A melhoria de ramais, drenagem e limpeza urbana;

• O custeio da balsa no Rio Acre, garantindo travessia gratuita entre o centro e a Vila Caquetá;

• Construção da arquibancada e torre de iluminação do campo de futebol da Vila Incra (Colonacre);

• Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Acre, ampliando o acesso à água tratada e melhorando a qualidade de vida das famílias;

• Construção das rampas do porto no centro da cidade e da ponte no Ramal do Castanheira, assegurando mobilidade e escoamento da produção rural;

• Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, fortalecendo a agricultura familiar;

• Entrega de kits para os Conselhos Tutelares, reforçando a proteção de crianças e adolescentes.

