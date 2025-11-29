Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Câmara de Rio Branco homenageia personalidades indicadas pelo o vereador André Kamai em noite de reconhecimento

29 de novembro de 2025

Personalidades recebem honrarias na Câmara de Rio Branco por indicação de André Kamai – Foto: Paulo Murilo

A noite desta sexta-feira (28) foi marcada por emoção, memórias e gratidão na Câmara Municipal de Rio Branco. O vereador André Kamai (PT) prestou homenagem a cinco personalidades cuja trajetória se entrelaça com o desenvolvimento da capital, cada uma contribuindo de maneira singular para a vida da cidade.

Entre os homenageados está o empresário Mário Marques Neto, que chegou ao Acre ainda jovem e construiu aqui sua família, sua empresa e um legado de trabalho que hoje gera emprego e renda para dezenas de famílias. O reconhecimento também chegou ao professor e pesquisador Roraima Moreira da Rocha, figura histórica da saúde pública no estado. Seu nome está ligado ao combate à malária, à pesquisa científica e à formação de profissionais que ajudam a manter o SUS forte no Acre.

Do campo da educação, a professora Esperanza Lucila Hernández Angulo recebeu o título por sua dedicação ao ensino superior e pela missão de levar formação acadêmica a comunidades isoladas. Sua presença em municípios de difícil acesso ajudou a transformar a realidade de salas de aula da capital ao interior.

A lista segue com o engenheiro Ricardo Alexandre Xavier Gomes, que há mais de duas décadas atua no setor elétrico e hoje preside a Energisa Acre. Sua contribuição tem impacto direto no cotidiano dos rio-branquenses, especialmente na modernização e na continuidade dos serviços que movem a cidade.

Fechando a noite, Afrânio Moura de Lima foi agraciado com a honraria Campos Pereira. Educador físico, gestor público e atleta master, Afrânio dedicou a vida ao esporte e ao lazer comunitário, ajudando a formar gerações e fortalecendo o papel do esporte como ferramenta de cidadania.

Para André Kamai, a cerimônia foi um momento de afirmar o valor dessas trajetórias.
“Cada homenageado carrega uma história que inspira. Reconhecer essas pessoas é reconhecer quem constrói Rio Branco com trabalho, compromisso e amor pelo nosso povo”, completou o parlamentar.

Noite de reconhecimento: Câmara de Rio Branco homenageia indicados por André Kamai – Fotos: Paulo Murilo

Indicação de André Kamai leva personalidades a receberem homenagem na Câmara de Rio Branco – Foto: Paulo Murilo

