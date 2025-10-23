Tudo sobre Política
Câmara de Porto Acre fará sessão solene para homenagear o senador Alan Rick por serviços prestados ao município
A Câmara Municipal de Porto Acre aprovou nesta quarta-feira, 22, por unanimidade, o Requerimento nº 012/2025, de autoria do vereador Pastor João da Cruz (União Brasil), que propôs a realização de sessão solene para homenagear o senador Alan Rick (União Brasil) pelos relevantes serviços prestados ao município. A solenidade ocorrerá nesta sexta-feira, 24, na sede da Câmara, a partir das 9h.
A honraria reconhece o conjunto de investimentos viabilizados pelo mandato do senador, que somam R$ 21.435.217,86 destinados à prefeitura e ao governo do estado para ações em saúde, educação, esporte e lazer, assistência social e apoio ao produtor rural no município.
Os vereadores ressaltaram a emenda paga nesta quarta-feira, de R$ 396 mil para o custeio de melhoramento de ramais, serviço de drenagem e limpeza urbana. Também destacaram o recurso enviado para tornar gratuita a travessia da balsa no Rio Acre, entre o centro da cidade e a Vila Caquetá (R$ 400 mil).
“Essa homenagem é uma forma de agradecer ao senador pelo compromisso com a nossa população de Porto Acre, pelo olhar carinhoso às nossas necessidades e um reconhecimento ao trabalho que chega à ponta e gera resultados concretos nas áreas essenciais do município. Todos os vereadores reconhecem o esforço dele para nos atender”, disse o Pastor João da Cruz.
O presidente da Câmara, vereador Lenilson Baquer, destacou a importância da homenagem aprovada por unanimidade. “Será uma honra para esta Casa receber o senador Alan Rick. A aprovação unânime do requerimento mostra o reconhecimento de todos os vereadores ao trabalho sério, comprometido e presente que ele realiza por Porto Acre”, afirmou.
Para além das destacadas pelo propositor da homenagem, as emendas e articulações do senador também resultaram na construção da arquibancada e da torre de iluminação do campo de futebol da Vila Incra (Colonacre), no km 29 da AC-10; melhorias em diversas quadras de esportes; a aquisição de kits para os Conselhos Tutelares, reforçando a proteção de crianças e adolescentes; o custeio da balsa para a travessia de veículos pesados e máquinas, medida que eliminou o pagamento da travessia do rio pelos moradores; a construção do porto no centro e da ponte no Ramal da Castanheira, garantindo acesso seguro para comunidades e produtores.
Também constam dos investimentos o Sistema de Abastecimento de Água de Porto Acre, ampliando o acesso a água tratada e melhorando a qualidade de vida das famílias, além de ações voltadas diretamente ao campo, com novas máquinas, equipamentos e medidas estruturantes para fortalecer a produção e o escoamento da safra, entre outras realizações.
Além dos vereadores, lideranças comunitárias e representantes de diversos segmentos sociais do município, o prefeito Máximo já confirmou presença na solenidade e aproveitou a sessão que aprovou o requerimento para agradecer a parceria do senador.
“Senador Alan Rick tem sido um parceiro do nosso município. Vamos festejar essa parceria e todo esse trabalho que ele desenvolve desde que foi deputado e também vamos pedir novos investimentos”, disse.
Veja o vídeo:
Deputada Socorro Neri recebe reitora da UFAC, Guida Aquino, e anuncia apoio às demandas da universidade para 2026
Em mais uma demonstração de compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade, a deputada federal Socorro Neri recebeu, em seu gabinete em Brasília, a reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), professora Guida Aquino. Durante o encontro, a reitora apresentou o planejamento estratégico da instituição para 2026, com demandas e projetos prioritários que poderão contar com o apoio da parlamentar por meio de emendas orçamentárias.
A deputada destacou com alegria a parceria sólida que tem mantido com a universidade, reforçando seu papel como professora e defensora do ensino superior no Acre. Só em 2025, Socorro Neri destinou R$ 10 milhões para fortalecer ações e projetos da UFAC, reafirmando seu compromisso com a formação acadêmica, a pesquisa e o desenvolvimento científico no estado.
“Estamos no gabinete da deputada Socorro Neri entregando as demandas da Universidade Federal do Acre em 2026 e já agradecendo a Socorro, que é uma amiga da educação, uma amiga da UFAC. E claro, professora da UFAC, sempre será professora da UFAC. Agradeço todo o apoio que a deputada Socorro tem dado à nossa universidade. Educação vale a pena investir, e você tem investido nessa pauta”, disse a reitora Guida Aquino.
Por sua vez, a deputada reafirmou a importância de investir na educação superior e ressaltou que os recursos destinados são fruto de um planejamento sólido da universidade:
“Estou recebendo das mãos da nossa reitora demandas que resultam de um planejamento da universidade para os próximos 20 anos. O investimento que fazemos destinando emendas para a UFAC é certo, porque sabemos que são ações estruturadas, que levam a uma melhor qualidade nos cursos de graduação e pós-graduação, cuidando bem dos estudantes. A UFAC é a minha casa e sempre será. Seguimos juntas pela valorização do ensino superior no Acre”, afirmou Socorro Neri.
A parceria entre a deputada e a UFAC reafirma a importância de manter o diálogo entre a academia e o poder público, garantindo mais avanços para o ensino superior e para o futuro da educação acreana.
