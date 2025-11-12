Brasiléia realiza II Encontro Cirandas Formativas com foco no desenvolvimento infantil e na valorização dos espaços públicos

Tudo sobre Política
A Prefeitura de Brasiléia promoveu nesta quarta-feira o II Encontro Cirandas Formativas, que teve como tema central “A criança, a natureza e o brincar: a importância dos espaços públicos e verdes para o desenvolvimento infantil.”
O evento reuniu representantes do Comitê Intersetorial da Criança de Brasiléia, que discutiram estratégias e ações voltadas para fortalecer políticas públicas voltadas à Primeira Infância. O encontro destacou a importância de garantir ambientes seguros, verdes e estimulantes, onde as crianças possam brincar, aprender e se desenvolver plenamente.
Durante as discussões, os participantes reforçaram o compromisso coletivo de tornar Brasiléia uma cidade cada vez mais acolhedora para as crianças, promovendo a integração entre diferentes setores da administração pública e da sociedade civil.
A iniciativa faz parte do conjunto de ações que visam consolidar uma política municipal voltada ao bem-estar infantil, valorizando o brincar e a convivência em espaços públicos como pilares fundamentais para a formação integral das novas gerações.
Deputado Tanízio Sá destina R$ 100 mil para associações rurais no município de Bujari e anuncia trator para 2026
(Wesley Tavares) – O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) visitou, na manhã da última sexta-feira (7), o Ramal do Espinhara, na zona rural do município do Bujari, acompanhado do vereador Elias Daier, do ex-vereador Jairo Silva e de representantes das associações locais.
Durante a agenda, o parlamentar anunciou a destinação de uma emenda de R$ 100 mil voltada à abertura e limpeza de açudes comunitários, que serão executadas pelas associações APRACRE (Associação dos Produtores Rurais e Agricultores do Acre) e Unidos para Vencer. Os recursos devem fortalecer a produção aquícola e garantir irrigação para as áreas agrícolas familiares da região.
O deputado também confirmou que, em 2026, vai destinar uma emenda de R$ 250 mil para a compra de um trator agrícola destinado à APRACRE, medida que deve ampliar o apoio à produção e ao escoamento agrícola no Espinhara.
“Fico orgulhoso em poder contribuir com ações que melhoram a vida dos produtores rurais e fortalecem a economia das famílias que vivem no campo. Seguimos firmes no apoio à agricultura familiar e no desenvolvimento das comunidades rurais do nosso estado”, destacou Tanízio Sá.
Além do deputado, estiveram presentes o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Paulo Trindade, e lideranças locais. Trindade ressaltou que o ministério vem acompanhando de perto as demandas das comunidades e que novos investimentos estão sendo planejados para o próximo ano.
“Para mim, é sempre muito importante sair do gabinete e estar presente nas comunidades, acompanhando de perto a realidade das pessoas. Só neste ano, nossos projetos e convênios no Acre já ultrapassam R$ 100 milhões, sendo executados pela SEAGRI e por várias prefeituras.
Em parceria com o senador Sérgio Petecão, estamos destinando uma emenda para que, até o próximo ano, possamos enviar um caminhão perfuratriz para atender essa região e garantir o abastecimento de água. Tivemos ainda a presença do deputado Tanízio, que vem cumprindo compromissos e anunciou o trator agrícola para o Espinhara. Isso é política pública de verdade — ações concretas que melhoram a vida das pessoas”, afirmou o superintendente.
O presidente da APRACRE, Gustavo, ressaltou que o recurso chega em boa hora e representa um marco para os produtores locais. “É muito importante a presença de um deputado estadual aqui na nossa comunidade. São R$ 50 mil para a APRACRE e R$ 50 mil para a Associação Unidos para Vencer. É pouco ainda, mas, considerando que nunca houve esse tipo de apoio antes, é um valor muito esperado e que será bem utilizado. O deputado também se comprometeu em destinar um trator agrícola no próximo ano, o que vai ajudar bastante o nosso trabalho”, afirmou.
O presidente da Associação Unidos para Vencer, Santileudo, também agradeceu o apoio e destacou o efeito prático das ações para a comunidade.
“Hoje é um dia muito importante para nós aqui do Espinhara. A gente fica feliz em ver que o deputado Tanízio Sá está olhando para o pequeno produtor e ajudando nossas associações com recursos que vão trazer resultados reais.
Com essa emenda, vamos poder recuperar os açudes e melhorar o acesso à água para a produção. Isso ajuda diretamente as famílias que vivem do plantio e da criação de pequenos animais. A presença do deputado e do superintendente mostra que o trabalho conjunto traz benefícios para todos”, disse.
O superintendente Paulo Trindade finalizou afirmando que as associações locais deverão elaborar relatórios com as principais demandas da região para que o Ministério da Agricultura possa atuar em conjunto na busca de soluções estruturantes para o setor produtivo rural.
POLÍTICA
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri Em plena...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
