“Bolsonaro vai para SC vagabundar, Sérgio Moro é ladrão e Gladson tem nas sua contas R$ 5 milhões roubados”, diz Sibá

O ex-deputado federal, Sibá Machado, gravou um vídeo polêmico onde fez um desabafo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, o Juiz Sérgio Moro e o governador do Acre, Gladson Cameli.

Machado pegou pesado contra Bolsonaro, Moro e Cameli, no momento em que diz: “notícias nada boa para o Brasil neste final de ano, com a situação do povo da Bahia que é duramente assolado com as fortes chuvas, e o que faz o serio presidente da republica, ele simplesmente sai de Brasília, vai para Santa Catarina fazer saber o que, pois é vagabundar, absolutamente Vagabundar”.

Já em se tratando do ex-juiz Sérgio Moro, Sibá afirma que o magistrado é tido pelo STF como um Juiz Ladrão: “confessou agora em uma entrevista que a tal da Lava Jato que ele tanto cultivou foi feita na verdade para perseguir o PT e o Lula, “Juiz Ladrão” e ainda quer ser presidente da República, completou Machado.

Quanto ao governador Gladson Cameli, Sibá não perdeu a oportunidade de alfinetar o gestor em se tratando do escândalo de corrupção no qual para a Polícia Federal, Cameli é tido como o chefe de uma organização Criminosa que desviou quase R$ 1 bilhão de reais dos cofres públicos do Estado.

“A situação do Acre em toda a mídia nacional, o governador Gladson Cameli é pego em um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, já se encontraram em suas contas cerca de R$ 5 milhões de dinheiro roubado dos cofre do Acre, juntamente com ele a família, e seus principais assessores, povo sofrido do Acre infelizmente este é o presente de natal, um pressente de grego que Gladson Cameli deu para o povo do nosso estado, merece ser preso imediatamente!!” concluiu o ex-parlamentar.

Bolsonaro rejeita ajuda da Argentina a vítimas da Bahia

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou nesta quarta-feira, 29, que o Ministério das Relações Exteriores negou uma autorização para o envio de ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Estado. Segundo o comunicado, o país latino teria se colocado à disposição para enviar profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para as vítimas das enchentes.

Moro confessa que Lava Jato foi para combater o PT

O ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, finalmente confessou que a Lava Jato foi uma operação para combater o Partido dos Trabalhadores, e não propriamente a corrupção. Sua confissão foi feita em entrevista a uma rádio do Mato Grosso nesta manhã. “Como é que a gente pode defender um governo desse?

Governo Cameli e os escândalos de desvio de quase 1 bilhão

A Polícia Federal do Estado do Acre, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou a Operação Ptolomeu, para desarticular organização criminosa que atuava no governo do Acre. São cumpridos no Acre, no Amazonas e no Distrito Federal 41 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. O apartamento do governador do estado, Gladson Cameli (PP), é um dos locais onde as buscas são realizadas.

A CGU apurou que as empresas envolvidas têm diversos contratos com o governo acreano. Parte deles envolve convênios federais e repasses relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o bloqueio de cerca de R$ 7 milhões nas contas dos investigados, além do sequestro de carros de luxo comprados com os recursos desviados do governo.

