Bocalom diz que tem grande carinho por Gladson Cameli, mas que irá apoiar a Sérgio Petecão para governo em 2022

O vereador do município de Brasileia, Marquinhos Tibúrcio (MDB), fez uma declaração fora do comum que deu o que falar na região de fronteira a respeito dos rumos que o parlamentar irá seguir no processo eleitoral de 2022 que se aproxima a cada dia.

Foi durante uma live em um papo informal através de um meio de comunicação local que Marquinhos, ao ser indagado sobre quem o parlamentar irá apoiar para deputado federal e estadual nas próximas eleições, afirmou que ele estaria para lá e para cá.

Mas não foi só isso, Marquinhos afirmou que “ele está igual” a maneira que uma amigo dele fala, “que nem uma galinha de bingo”, quem der mais, leva! Após as declarações, muitos internautas criticaram a postura do parlamentar por tentar se dar bem em troca de apoios políticos. Outros, começaram a ironizar, apelidando o parlamentar de galinha de bingo.

É lamentável ver este tipo de declaração e saber que apesar de tudo, na política é assim que as coisas acontecem. Tudo está relacionado aos interesses pessoais enquanto os interesses da população fica para segundo plano. De qualquer forma trata-se de uma situação imoral.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Gefron apreendeu dentro de Van do município de Brasileia aproximadamente 150 kg de entorpecente, seria esta a maior apreensão daquela regional. De acordo com informações preliminares, o veículo da prefeitura iria realizar mais um transporte de pacientes que estão fazendo tratamento em Rio Branco quando foi surpreendido pelo policiais, após revistarem os pacientes e o veículo encontraram em uma sacola preta com todo o entorpecente.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.