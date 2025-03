Bocalom apresenta abrigo de afetados pela enchente ao presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Jr

Convidado pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Jr. visitou na manhã desta quarta feira,19, o abrigo municipal instalado no Parque de Exposição, onde estão abrigadas 173 famílias afetadas pela cheia do rio Acre.

Ao lado do secretário de Ação Social, João Marcos e do coordenador da Defesa Civil, Cel. Cláudio Falcão, o prefeito levou Nicolau para conhecer a ala dos boxes onde estão alojadas as famílias. Eles conversaram com várias pessoas e ouviram delas a aprovação pelo serviço ofertado.

“Aqui não falta nada”, confirmou a diarista Celma Pereira, moradora do bairro Seis de Agosto.

Segundo o secretário João Marcos, são servidas diariamente 1.173 refeições para as 484 pessoas acomodadas no abrigo. A prefeitura oferta atendimento médico, atividades recreativas para crianças, serviço social, exames e verifica a situação de beneficiados com o Bolsa Família.

“Convidei o presidente Nicolau para vir aqui, para ele conhecer um pouco do trabalho que nossa equipe executa, dando todo o suporte que essas famílias necessitam. Aqui tem muita gente envolvida em oferecer para elas o melhor atendimento”, disse Bocalom.

Nicolau Jr. enalteceu o trabalho coordenado pelo prefeito Bocalom e reconheceu a relevância de colocar em ação o plano emergencial de socorro ao afetados pela enchente, igual fez a gestão municipal.

“As famílias encontram aqui o apoio necessário para enfrentar esse período. É lógico que eles preferiam está em casa, mas a enchente impõe essa situação. Constatei que todos estão recebendo um atendimento digno, de qualidade, e com certeza isso ameniza o sofrimento de cada um”, comentou Nicolau.

Nesta quarta feira, segundo a Defesa Cicil, o nível do rio Acre recuou 15 cm. Atualmente , o marcial está com 15,43 metros. A cota de transbordamento é de 14 metros.