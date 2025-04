Barreira de fiscalização do Instituto Chico Mendes na APA do Tapajós reduz alertas de desmatamento em 41%

Estrutura permanente instalada em dezembro do ano passado na rodovia Transgarimpeira permite fiscalização constante

Uma barreira de fiscalização ambiental instalada em Itaituba (PA) junto à rodovia Transgarimpeira pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tem mostrado efetividade na redução do desmatamento na região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, que está inserida no chamado “Arco do Desmatamento”. Desde que foi instalada (dezembro de 2024) até 31 de março deste ano, o número de alertas no entorno da Unidade de Conservação reduziu de 2.133 para 1.272, uma redução de 41%. Em área desmatada, na mesma comparação, o percentual de redução fica maior, 76%: de 67,08 km² para 16,26 km². Os dados são do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As ações executadas a partir da barreira de fiscalização também impuseram prejuízos significativos aos ilícitos ambientais. No período de dezembro de 2024 até 31 de março, foram lavrados R$7,9 milhões em autos de infração; apreendidos R$56 milhões em bens; e embargadas 3.800 hectares de área.

A barreira é mantida com a presença permanente de fiscais com apoio de outras forças de segurança, que monitoram as atividades locais, permitindo maior celeridade para coibir os crimes ambientais. De acordo com o coordenador de proteção da Coordenação Territorial do ICMBio em Itaituba (PA), Lincoln Michalski, a presença institucional é fundamental para coibir crimes ambientais. “Estar no território, mantendo uma base local e realizando operações constantemente acarretou a redução significativa de alertas de desmatamento”, explica.

Operação aérea

A fiscalização ambiental do Instituto Chico Mendes com o apoio da Força Nacional no eixo da Transgarimpeira contou nos dias 6 e 7 de abril com o apoio de duas aeronaves para atingir mais rápido os alvos de garimpo ilegal praticados na APA do Tapajós. A ação desmobilizou três pontos específicos, inutilizando três tratores do tipo pá-carregadeira, quatro motores, além dos acampamentos dos infratores.