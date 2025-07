Audiência que vai debater Meio Ambiente produção pode apontar saídas para destravar embargos

A ex-prefeita de Brasileia e atual coordenadora da Secretaria de Governo (Segov) do Alto Acre, Fernanda Hassem, recebeu nesta semana uma visita especial dos vereadores Marizete Matias e Cleomar Portela, do município vizinho de Epitaciolândia. O encontro aconteceu em clima de cordialidade e foi marcado por diálogos sobre projetos e ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento da região de fronteira.

Segundo Fernanda Hassem, a visita teve um significado especial por simbolizar o fortalecimento da união entre os municípios do Alto Acre. “Fiquei muito feliz com o gesto de amizade e, principalmente, com a disposição para o diálogo em prol da nossa região. Epitaciolândia e Brasileia têm muitos desafios em comum e precisamos trabalhar lado a lado para levar mais benefícios à população da fronteira”, destacou a coordenadora.

Durante o encontro, Fernanda ressaltou que a Segov do Alto Acre tem mantido portas abertas para todos os representantes políticos e lideranças comunitárias que desejam colaborar com o Governo do Estado. “Nossa missão é aproximar o governo das pessoas e fortalecer as parcerias que resultem em melhorias concretas para quem vive aqui. Estaremos sempre à disposição para unir forças e buscar soluções conjuntas”, afirmou.

Os vereadores Marizete Matias e Cleomar Portela também expressaram satisfação com a recepção e destacaram a importância de manter uma relação próxima entre as cidades vizinhas. Eles parabenizaram Fernanda Hassem pelo trabalho que vem realizando à frente da coordenação regional da Segov e reforçaram a disposição para colaborar com pautas que beneficiem toda a população do Alto Acre.

A atuação de Fernanda Hassem na Segov tem sido marcada por articulações que buscam integrar as demandas dos municípios e aproximar os gestores locais do Governo do Estado. Experiente na vida pública, a ex-prefeita de Brasileia é reconhecida por sua capacidade de diálogo e pelo compromisso com o desenvolvimento da região fronteiriça.

Com iniciativas como essa, a coordenadora reafirma seu objetivo de transformar a Segov do Alto Acre em um espaço de escuta, parceria e construção de soluções conjuntas para os desafios históricos enfrentados pela população que vive na divisa com a Bolívia.