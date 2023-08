Atendendo indicação da deputada Maria Antônia, Fundhacre, Morhan e Hospital Dermatológico realizam atendimento ortopédico no Juruá

Defensora-geral Simone Santiago recebe honraria na abertura do IV Congresso Estadual do MPAC – Foto: Kristel Noriega ASCOM DPE.

MP/AC – A defensora-geral da Defensoria Pública Estado do Acre (DPE/AC), Simone Santiago foi uma das autoridades homenageadas com a medalha comemorativa dos 60 anos do Ministério Público, na cerimônia realizada nesta quinta-feira, 24, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC).

“Agradeço essa honraria outorgada pelo Ministério Público pelas seis décadas de existência dessa instituição tão importante e relevante para nossa sociedade. Para nós, da Defensoria Pública é um momento de muita satisfação pela grande parceria que temos com essa instituição. Também parabenizo todos os membros e servidores do MP que fazem um trabalho grandioso”, agradeceu a homenageada, defensora-geral, Simone Santiago.

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro e o procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos, Celso Jerônimo de Souza, realizaram a entrega da homenagem durante a Sessão Solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada na abertura do IV Congresso Estadual do Ministério Público.

Também foram homenageados com a medalha comemorativa dos 60 anos, o governador do Estado, Gladson Cameli, a presidente do Tribunal de Justiça, Regina Ferrari entre outras autoridades. Durante a solenidade, foram outorgadas a Medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público do Acre aos representantes do Ministério Público dos estados, conselheiros e integrantes do Conselho Nacional.

Com o tema “O MP e a Democracia à luz da Constituição” o evento tem como objetivo promover um espaço para reflexões e diálogos acerca do papel do Ministério Público como guardião dos princípios democráticos estabelecidos na Constituição Federal. A programação se estende até o dia 26 de agosto.

Prestigiaram o evento, a corregedora-geral da DPE/AC, Roberta Caminha Melo, a coordenadora cível, Thais Araújo, o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, a coordenadora da Escola Superior, Juliana Caobianco, a presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Fenísia Mota, os defensores públicos, Dion Nóbrega, Clara Rúbia, Glenn Kelson e Paulo Michel São José, o diretor-geral, Gleison Gomes, a chefe de gabinete, Sandy Reis, além de servidores e membros do MPAC e acadêmicos do curso de Direito.

Mesa de honra da solenidade em comemoração aos 60 anos do MPAC – Foto: Kristel Noriega ASCOM DPE.