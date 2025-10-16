Tudo sobre Política
Assis Brasil se prepara para sediar Encontro de Prefeitos do Acre e reforça papel de liderança no fortalecimento do municipalismo
Assis Brasil se prepara para sediar grande Encontro de Prefeitos nesta sexta-feira – Foto: Assessoria
Assis Brasil será palco, nesta sexta-feira (17), de um dos eventos mais importantes para o fortalecimento do municipalismo acreano. O município receberá gestores de diversas cidades do estado para o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo lideranças do Alto e Baixo Acre com o objetivo de discutir pautas estratégicas para o desenvolvimento das cidades e o fortalecimento das políticas públicas regionais.
A programação contará com a presença de prefeitos e autoridades de municípios como Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia, entre outros.
O prefeito Jerry Correia destacou que Assis Brasil está preparada para acolher os participantes com organização e hospitalidade:
“É uma honra receber gestores de todo o estado em nossa cidade. Esse encontro representa a união de forças em busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. Assis Brasil mostra mais uma vez que está pronta para sediar grandes eventos e contribuir para o desenvolvimento do Acre.”
O evento reforça o compromisso da gestão municipal com o diálogo, a integração e a cooperação entre os municípios, fortalecendo o papel de Assis Brasil como protagonista nas discussões sobre o futuro do Acre e o avanço das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.
Senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia em missão internacional no Japão sobre saneamento e gestão de riscos
O senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia na Missão Internacional Benchmarking Japão 2025 – Saneamento Ambiental e Controle de Enchentes, que reúne autoridades, especialistas e gestores públicos dos dois países em torno de um tema essencial: o desenvolvimento sustentável e a resiliência urbana.
A missão integra as comemorações dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão e consolida a cooperação bilateral em saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana e prevenção de desastres naturais.
O evento está alinhado ao Marco de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015–2030, da ONU, e ao novo Memorando de Cooperação entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA), assinado em março deste ano em Tóquio.
No Seminário Internacional Brasil–Japão sobre Avanços e Boas Práticas em Saneamento Ambiental, realizado na Embaixada do Brasil em Tóquio, o senador destacou o papel estratégico da Amazônia, e, em especial, do Acre, na agenda climática global. “Estou aqui em busca de soluções, tanto de projetos quanto de investimentos, para os problemas de enchentes, inundações e secas no Acre. Nosso estado tem vivido com intensidade os efeitos das mudanças climáticas, e é urgente transformar dor em aprendizado e resiliência. O Japão é um exemplo de como a disciplina e o investimento contínuo em prevenção podem transformar tragédias em aprendizado”, afirmou o senador.
Para Alan Rick, falar de saneamento, drenagem e gestão de riscos não é apenas falar de infraestrutura é falar de humanidade. “Cada enchente, cada seca e cada rio que muda seu curso representam histórias interrompidas de vida, de afeto e de esperança. A Amazônia quer se colocar cada vez mais como território de soluções, e não apenas de desafios”, acrescentou.
A programação da missão inclui reuniões de alto nível com o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão (MLIT), a JICA, o Centro Japonês de Pesquisa em Água (JWRC) e a Japan Sewerage Works Agency (JSWA).
Também estão previstas visitas a infraestruturas-modelo como o Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel (GAIKAKU), em Saitama — o maior sistema subterrâneo de drenagem do mundo —, o Shin Minato Clean Energy Center, em Chiba, usina de valorização energética de resíduos, e o Iriezaki Water Reclamation Center, em Kawasaki, referência em reúso de água e neutralidade de carbono.
A comitiva brasileira conta com o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do MIDR, Eduardo Tavares, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Nathalia Rezende, o presidente da CETESB, Thomaz Miazaki Toledo, parlamentares estaduais e representantes de órgãos ambientais e técnicos de diversos estados.
A missão também promove intercâmbio acadêmico e cultural, com visita ao Kyoto Ecology Center e ao Waste Reduction Promotion Council, instituições de referência em educação ambiental e redução de resíduos urbanos. “A diplomacia climática não se mede por discursos, mas pelo número de vidas protegidas. O futuro não será apenas sustentável será humano, amazônico e cooperativo”, concluiu o senador.
Promovida pela Lavoro Solutions, em parceria com o MIDR, a JICA e o governo japonês, a Missão Internacional Benchmarking Japão 2025 posiciona o Brasil e o Acre, como protagonistas na construção de soluções sustentáveis e resilientes para as próximas gerações.
Gladson Cameli abandona a Educação e provoca revolta: professores tomam as ruas em defesa da dignidade e do salário justo
Assis Brasil se prepara para sediar Encontro de Prefeitos do Acre e reforça papel de liderança no fortalecimento do municipalismo
Inclusão e respeito: ALEAC aprova projeto da deputada Michelle Melo que reduz jornada para servidores com deficiência
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar I Seminário Regional de Turismo Sustentável nesta quinta e sexta-feira
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
