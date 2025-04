Assis Brasil recebe visita do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional para sensibilização sobre adesão ao SISAN

A Prefeitura de Assis Brasil recebeu nesta semana a visita do Departamento Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de dialogar com a gestão municipal sobre a importância da adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

O encontro contou com a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, Ana Cláudia da Silva, acompanhada da assessora Rejane Oliveira, e do Vice-Prefeito Reginaldo Martins. Representando o Governo do Estado, estiveram presentes Nilciany de Oliveira Vilaço, Chefe do Departamento Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional; Daiane Alves, Nutricionista e Chefe da Divisão de Articulação do SISAN; e Lorraine Anastácia Britto Ribeiro, Chefe da Divisão de Articulação com a Câmara Intersetorial de SAN e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Durante a reunião, foram discutidos os benefícios da adesão ao SISAN, como o fortalecimento de políticas públicas voltadas à garantia do direito à alimentação adequada e sustentável, além do acesso a programas e recursos federais destinados à área. A equipe técnica também destacou a importância da intersetorialidade e da participação social na construção e execução dessas políticas.

A visita reafirma o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com a promoção da segurança alimentar e nutricional, e reforça a parceria com o Governo do Estado na busca por ações que garantam dignidade e qualidade de vida à população.