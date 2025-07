Assembleia Legislativa realiza o encerramento de mais uma edição do projeto “Redação Nota 1000”

Foto: Sérgio Vale

(Aleac) – A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizará nesta quarta-feira (9), às 19h, na Galeria Marina Silva, o encerramento de mais uma edição do projeto “Redação Nota 1000”.

A iniciativa da Escola do Legislativo Acreano, atendeu 100 alunos nesta etapa e já alcançou mais de mil estudantes em todo o estado, com destaque para Cruzeiro do Sul, onde foi registrada a primeira nota máxima do programa, onde mais de 400 alunos.

A diretora da Escola do Legislativo, Michele Andressa da Silva, explica que o projeto vai além da preparação para o Enem, promovendo também cidadania.

“A proposta é que o aluno compreenda como o Poder Legislativo pode ser usado como agente de transformação social, inclusive como base para resolver problemas que costumam aparecer como tema na redação do Enem”, afirmou.

A oficina inclui oito horas de aula, divididas em dois dias, com encerramento no terceiro. Os alunos aprendem sobre estrutura textual, estratégias argumentativas e repertório sociocultural, além de produzirem uma redação com base em temas propostos. Os textos são corrigidos por uma equipe de professores e as melhores produções são premiadas com certificado e reconhecimento público.

Amanhã também marca o início do projeto EducaAleac com os mesmos 100 alunos. O programa é voltado para a preparação intensiva dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio e segue até novembro. “Durante a matrícula, muitos manifestaram o desejo de passar pela oficina de redação. Diante da demanda, incluímos o Redação Nota 1000 como etapa inicial do EducaAleac”, explicou a diretora.

As atividades do Redação Nota 1000 já foram realizadas em escolas da capital e de municípios como Brasileia e Epitaciolândia, e outras cidades estão com cronograma previsto para o segundo semestre. Escolas interessadas podem solicitar a participação por meio de ofício encaminhado ao gabinete da Presidência da Aleac.