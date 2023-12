Assembleia Legislativa realiza cerimônia de posse e diplomação dos Jovens Parlamentares Acreanos

Fotos: Sérgio Vale

Assessoria Aleac – Na manhã desta sexta-feira (08), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início à terceira edição do Programa Jovens Parlamentares Acreanos (JPA), com a realização da sessão de abertura de posse, diplomação e eleição da Mesa Diretora. O projeto, que é destinado a alunos de escolas públicas, oferece a oportunidade única de vivenciar, ao longo de seis meses, as atividades desempenhadas pelos deputados estaduais.

Antes de assumirem seus cargos, os 24 jovens parlamentares representantes das cinco regionais do Acre, passaram por um processo de seleção, seguido de eleições diretas em suas respectivas escolas. Todo o procedimento foi conduzido pela Comissão Executiva Eleitoral, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação (SEE), com apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC).

Durante esse período, os Jovens Parlamentares Acreanos terão a oportunidade de acompanhar de perto as sessões ordinárias, participar de reuniões das comissões, envolver-se em audiências públicas e entender todo o processo de elaboração das leis. Essa imersão prática proporcionará aos participantes uma visão abrangente do funcionamento do sistema legislativo, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência cívica e política desde a juventude.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), destacou o sucesso do programa: “É com muita honra que realizamos essa sessão de diplomação, posse e eleição da Mesa Diretora do programa JPA, que incentiva o envolvimento da juventude na busca por mais qualidade de vida, assim como também, desperta o interesse dos jovens pela boa política. Essa iniciativa busca fazer com que os estudantes vivenciem o processo político acreano como de fato um parlamentar, e isso com certeza vai engrandecer muito o currículo e a vida deles”.

Representando a Escola do Legislativo Acreano, Rachel Farias agradeceu a cada participante pela dedicação durante todo o processo de votação dos alunos. “Cada componente da mesa de honra, historicamente faz parte desse projeto, que educa, engrandece, inclui e integra. Nós trabalhamos em parceria e eu agradeço a todos pelo envolvimento, pois, para chegarmos aqui, conseguimos abranger as cinco regionais do Estado, o que nos exigiu muito empenho. Aos eleitos, que chegam com tanta vontade de aprender, aproveitem essa oportunidade de galgar novos caminhos. Desejo sucesso a todos os novos jovens parlamentares”.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, falou sobre o orgulho em ver os estudantes tão empenhados durante todo o processo de eleição. “Cumprimento hoje principalmente as nossas autoridades, que são os jovens parlamentares. Me enche de orgulho poder ver alunos das cinco regionais do nosso Estado aqui, isso mostra o quão brilhante é esse projeto. Estar neste salão, onde é debatida a política e a construção de leis, representa a demonstração do compromisso com as novas gerações. As eleições foram disputadíssimas, promovendo um avivamento da democracia entre os colegiais. Foi um exercício pleno e mágico”.

Em seguida, o desembargador Júnior Alberto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) expressou entusiasmo ao receber o convite do presidente Luiz Gonzaga para participar do projeto de realizar eleições nas escolas do programa. “Parabenizo essa Casa de Leis por essa iniciativa. Quando o deputado Luiz Gonzaga me fez o convite para integrar a esse projeto, deixei de lado todos os projetos que estavam em andamento no tribunal para me dedicar integralmente a essa iniciativa. Proporcionar a esses estudantes uma experiência que moldará seus futuros é válido demais. Porque esses jovens são o futuro, são eles que assumirão em breve postos em diversos setores da administração pública”, disse.

A Desembargadora Regina Ferrari, presidente do Tribunal de Justiça do Acre, parabenizou os jovens parlamentares eleitos, destacando a participação do Tribunal Regional Eleitoral no projeto da Aleac. “Essa iniciativa proporcionará aos estudantes uma oportunidade única de conhecer as funções e o funcionamento da casa legislativa. Sou muito grata por fazer parte desse projeto. A união entre as instituições é fundamental para enfrentar desafios e promover avanços conjuntos. Por isso essa parceria entre Secretaria de Educação, TRE e essa Casa de Leis é tão necessária e importante”, enfatizou.

O Programa Jovem Parlamentar Acreano é uma iniciativa do Poder Legislativo, com o apoio da Secretaria de Educação do Estado e do TRE-AC. Ele foi criado por meio de um Projeto de Resolução de autoria do ex-deputado Daniel Zen (PT).

O dispositivo de honra da cerimônia de posse foi integrado pelo presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), do presidente do TRE, desembargador Junior Alberto, presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari e da representante da Escola do Legislativo Acreano, Rachel Farias. Também participaram solenidade os deputados Fagner Calegário (Podemos) e Gilberto Lira (União).

Eleição da Mesa Diretora do JPA

Ainda durante a solenidade, após a diplomação dos jovens parlamentares, que aconteceu no centro do Plenário, foi realizada a eleição da Mesa diretora do grupo, que ficou da seguinte forma:

Presidente: Jacson Serra

Vice-presidente: Irlânia Pacaia

Primeiro-secretário: Gabriel Barreto

Segundo-secretário: Kayla Monteiro

O estudante Jacson Serra, eleito presidente da Mesa Diretora, disse que os eleitos já estão discutindo juntos, o fortalecimento de ações voltadas para a juventude. “Prometo me manter firme, defender e cumprir as minhas responsabilidades como parlamentar, desempenhando lealmente o mandato que me foi outorgado. Sou muito feliz e grato por estar inserido nesse projeto, e pelo apoio que eu recebi de todas as pessoas envolvidas no programa. Será uma experiência incrível para mim e meus colegas, tenho certeza disso”, enfatizou.

