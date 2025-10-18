Assembleia Legislativa lamenta morte do ex-vereador Carlinhos Santiago e presta solidariedade à família

Semana do Brincar chega à Vila Acre e segue neste domingo na Baixada da Sobral – Foto: Assessoria

A segunda edição da Semana do Brincar, iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), foi realizada neste sábado, 18, na Travessa Bom Jesus, nº 530, bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ação reuniu dezenas de crianças e famílias em uma tarde de lazer, com brincadeiras, distribuição de lanches e atividades educativas voltadas à convivência e ao fortalecimento comunitário.

A primeira edição do projeto aconteceu no último dia 11 de outubro, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12.

Neste domingo, 19, o projeto segue para a Baixada da Sobral, onde será realizada a terceira edição da Semana do Brincar, com uma nova programação voltada ao público infantil.

“Levar o brincar para os bairros é levar alegria, esperança e cidadania. É uma forma de mostrar que toda criança tem o direito de viver a infância em plenitude, com segurança e amor. Essa é uma das formas mais bonitas de construir uma cidade mais humana”, afirmou o vereador Joabe Lira.

Lei sancionada

A Semana do Brincar agora faz parte do calendário oficial de eventos de Rio Branco. A Lei Municipal nº 2.597/2025, de autoria do vereador Joabe Lira (PP), foi sancionada na quinta-feira, 16, pelo prefeito Tião Bocalom, durante cerimônia no auditório da prefeitura.

A nova legislação estabelece que o município deverá promover, anualmente, ações voltadas ao direito de brincar, estimulando atividades educativas, culturais e esportivas em escolas, praças e espaços públicos. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a importância do lazer como instrumento de desenvolvimento social e fortalecimento de vínculos comunitários.

Para o vereador Joabe Lira, a sanção representa o reconhecimento de uma causa que ultrapassa o simbolismo. “O brincar é um ato de amor, e quando o poder público transforma isso em política permanente, ele reafirma o compromisso com o futuro das nossas crianças”, destacou o parlamentar.