Tudo sobre Política
Assembleia Legislativa lamenta morte do ex-vereador Carlinhos Santiago e presta solidariedade à família
Tudo sobre Política
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em nome do presidente, deputado estadual Nicolau Júnior, manifestou profundo pesar pelo falecimento de Carlos Santiago de Melo, ocorrido neste sábado, 18. A nota oficial destaca o legado político e o compromisso de Carlinhos Santiago com o povo acreano.
Ex-vereador de Rio Branco, Carlinhos Santiago foi uma figura respeitada e admirada, deixando sua marca na história política do Estado. Integrante de uma das famílias mais tradicionais da política acreana, ele construiu uma trajetória pautada pela ética, pelo respeito e pelo compromisso com as causas sociais.
Neste momento de luto, a Aleac expressa sua solidariedade a todos os familiares e amigos, especialmente à deputada estadual Michelle Melo, sobrinha do ex-vereador. O presidente Nicolau Júnior destacou que a dor da perda é compartilhada por todos que conviveram com Carlinhos e reconheceram sua dedicação à vida pública.
“Rogamos a Deus que conceda força e conforto à família Santiago para superar esta irreparável perda”, afirmou Nicolau Júnior, em nome da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre.
Tudo sobre Política
Projeto idealizado pelo vereador Joabe Lira transforma brincadeiras em instrumento de inclusão e convivência comunitária
Semana do Brincar chega à Vila Acre e segue neste domingo na Baixada da Sobral – Foto: Assessoria
A segunda edição da Semana do Brincar, iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), foi realizada neste sábado, 18, na Travessa Bom Jesus, nº 530, bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ação reuniu dezenas de crianças e famílias em uma tarde de lazer, com brincadeiras, distribuição de lanches e atividades educativas voltadas à convivência e ao fortalecimento comunitário.
A primeira edição do projeto aconteceu no último dia 11 de outubro, em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12.
Neste domingo, 19, o projeto segue para a Baixada da Sobral, onde será realizada a terceira edição da Semana do Brincar, com uma nova programação voltada ao público infantil.
“Levar o brincar para os bairros é levar alegria, esperança e cidadania. É uma forma de mostrar que toda criança tem o direito de viver a infância em plenitude, com segurança e amor. Essa é uma das formas mais bonitas de construir uma cidade mais humana”, afirmou o vereador Joabe Lira.
Lei sancionada
A Semana do Brincar agora faz parte do calendário oficial de eventos de Rio Branco. A Lei Municipal nº 2.597/2025, de autoria do vereador Joabe Lira (PP), foi sancionada na quinta-feira, 16, pelo prefeito Tião Bocalom, durante cerimônia no auditório da prefeitura.
A nova legislação estabelece que o município deverá promover, anualmente, ações voltadas ao direito de brincar, estimulando atividades educativas, culturais e esportivas em escolas, praças e espaços públicos. A iniciativa tem o objetivo de reforçar a importância do lazer como instrumento de desenvolvimento social e fortalecimento de vínculos comunitários.
Para o vereador Joabe Lira, a sanção representa o reconhecimento de uma causa que ultrapassa o simbolismo. “O brincar é um ato de amor, e quando o poder público transforma isso em política permanente, ele reafirma o compromisso com o futuro das nossas crianças”, destacou o parlamentar.
Projeto idealizado pelo vereador Joabe Lira transforma brincadeiras em instrumento de inclusão e convivência comunitária
Senac e Prefeitura formam 55 jovens e chegam a quase 500 estudantes certificados na gestão de César em Porto Walter
Assembleia Legislativa lamenta morte do ex-vereador Carlinhos Santiago e presta solidariedade à família
Tanízio Sá cumpre agenda institucional no IMAC e reforça compromissos com a agenda ambiental no estado
Nicolau Júnior e Zé Luiz entregam novo sistema de abastecimento de água na comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima
POLÍTICA
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri realiza linda festa em comemoração ao Dia das Crianças com apoio da comunidade no Cidade Nova, em Rio Branco
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Vereadora Lucélia Borges participa de ação social em prol das crianças do abrigo e reafirma seu compromisso
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Semana do Brincar: Vereador Joabe Lira inicia projeto com distribuição de brinquedos e atividades lúdicas
-
Tudo sobre Política4 dias atrás
Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola