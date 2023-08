Assembleia Legislativa e CGU firmam parceria para modernização e transparência na gestão pública

Assessoria Aleac – m uma iniciativa marcante, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) recebeu representantes da Controladoria Geral da União para firmar uma parceria estratégica entre as duas entidades. O encontro, que contou com a presença do presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e do Dr. Nilo, chefe do núcleo de ouvidorias da CGU, trouxe à tona importantes avanços no sentido de modernizar a gestão pública e promover a participação cidadã, através da instalação de um sistema de ouvidoria no Poder Legislativo.

O sistema de ouvidoria que será implementado na Aleac possibilita um canal direto entre os cidadãos e a Instituição, permitindo que demandas, sugestões, denúncias e elogios sejam recebidos e tratados de forma eficiente e transparente.

“Desde a última legislatura, a Mesa Diretora da Aleac vem se empenhando em adotar boas práticas administrativas e modernizar os sistemas da Instituição. A adesão à rede nacional de ouvidorias, por meio de um sistema informatizado, representa um passo significativo nessa trajetória de evolução”, disse o presidente Luiz Gonzaga.

O Dr. Osmar Nilo, superintendente da CGU, ressaltou a importância da implantação da ouvidoria em parceiros interessados. Ele destacou que o objetivo da Instituição é fornecer o sistema e o conhecimento necessário para a eficácia da ouvidoria, permitindo que a população tenha acesso às informações e possam contribuir ativamente.

“O sistema da CGU está configurado para receber não apenas denúncias, mas também sugestões e informações que possam enriquecer a atuação legislativa”, pontuou.

A adesão da Aleac à plataforma de ouvidoria é uma demonstração clara do compromisso da Instituição em abrir as portas para os anseios da população. Niberto, que é técnico federal de finanças e controle da CGU, ressaltou que a implementação desse sistema trará maior agilidade e eficiência no tratamento das demandas. Além disso, fica assegurado que em até 30 dias, o cidadão receba uma resposta a sua solicitação.

“Num um momento em que a participação ativa da população é essencial para o fortalecimento da democracia, a parceria entre a Aleac e a CGU se apresenta como um marco para a modernização da gestão pública e o estímulo à participação cidadã. A transparência, a agilidade no atendimento e o compromisso com a eficiência marcam essa iniciativa que promete trazer benefícios duradouros para o Estado do Acre e sua população”, pontuou.

Ao final do encontro, o presidente Luiz Gonzaga expressou sua satisfação em concretizar essa parceria com a CGU. “É uma alegria realizarmos essa cooperação, que sem dúvida nenhuma vai contribuir muito em grandes conquistas. A modernização dos sistemas da Aleac não apenas facilitará a interação com a população, mas também fortalecerá a transparência e a accountability no âmbito legislativo”, finalizou.