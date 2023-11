Assembléia Legislativa abre mão de parte do orçamento para ajudar saúde financeira do Estado

A mesa diretora da Assembléia Legislativa do Estado, anunciou nesta terça feira (7), que a Casa do Povo vai abrir mão de parte do orçamento previsto para 2024.

O anuncio foi feito pelo primeiro secretário Nicolau Júnior, durante entrevista coletiva no salão azul, onde explicou o passo a passo para essa economia.

Nicolau disse que a ALEAC, preocupada com a saúde financeira do estado, fez um esforço conjunto abrindo mão de parte da receita, para ajudar o governo a manter o equilíbrio fiscal. Ao mesmo tempo, a mesa conseguiu aumentar o valor da emenda parlamentar, que sobe dos atuais R$ 2 milhões, para R$ 3,2 milhões, a partir do ano que vem.

“Criamos uma comissão especial para avaliar essa proposta e por unanimidade aprovamos essa medida. Um gesto que mostra nossa total harmonia com o governo. Em contrapartida, o executivo vai arcar com metade do valor das emendas individuais, o que garante mais investimentos em todo o estado”, explicou Nicolau.

O primeiro secretário lembrou esse ano metade das emendas individuais direcionada para instituições filantrópicas e prefeituras, fazendo chegar os investimentos nas vinte e duas cidades do estado, especialmente aquelas isoladas.

Ele destacou ainda o trabalho conjunto e a harmonia entre todos os deputados, enaltecendo o esforço e a dedicação de cada um na construção dessa medida.