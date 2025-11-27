Após sanção de nova lei, deputada Socorro Neri pressiona pela isenção do Imposto de Renda para educadores

Socorro Neri comemora sanção de nova lei por Lula e reforça defesa de isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação.

A deputada federal Socorro Neri destacou, nesta quarta-feira, a importância da nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classificando o avanço como “um passo adiante na justiça fiscal do nosso país”. A parlamentar celebrou a medida e afirmou que o momento marca um reforço no compromisso do governo federal com políticas de equilíbrio tributário e valorização dos trabalhadores.

Segundo Neri, a conquista abre espaço para intensificar o debate sobre um tema que ela vem defendendo de forma permanente no Congresso Nacional: a aprovação de seu projeto que garante isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação que recebem até R$ 10 mil. A proposta busca beneficiar professores e demais trabalhadores do setor, reconhecendo o papel estratégico da categoria na formação social e no desenvolvimento do país.

“Educação merece reconhecimento e respeito. Seguimos firmes para avançar no próximo desafio”, declarou a deputada, ao reafirmar sua dedicação à pauta. Socorro Neri ressalta que a medida representaria um importante alívio financeiro para milhares de profissionais, além de contribuir para a valorização da carreira docente.

A parlamentar continuará articulando apoio entre lideranças partidárias e buscando consenso para que o projeto avance nas próximas etapas de tramitação.