Após sanção de nova lei, deputada Socorro Neri pressiona pela isenção do Imposto de Renda para educadores
Socorro Neri comemora sanção de nova lei por Lula e reforça defesa de isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação.
A deputada federal Socorro Neri destacou, nesta quarta-feira, a importância da nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classificando o avanço como “um passo adiante na justiça fiscal do nosso país”. A parlamentar celebrou a medida e afirmou que o momento marca um reforço no compromisso do governo federal com políticas de equilíbrio tributário e valorização dos trabalhadores.
Segundo Neri, a conquista abre espaço para intensificar o debate sobre um tema que ela vem defendendo de forma permanente no Congresso Nacional: a aprovação de seu projeto que garante isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação que recebem até R$ 10 mil. A proposta busca beneficiar professores e demais trabalhadores do setor, reconhecendo o papel estratégico da categoria na formação social e no desenvolvimento do país.
“Educação merece reconhecimento e respeito. Seguimos firmes para avançar no próximo desafio”, declarou a deputada, ao reafirmar sua dedicação à pauta. Socorro Neri ressalta que a medida representaria um importante alívio financeiro para milhares de profissionais, além de contribuir para a valorização da carreira docente.
A parlamentar continuará articulando apoio entre lideranças partidárias e buscando consenso para que o projeto avance nas próximas etapas de tramitação.
TCE-AC prorroga para 26 de dezembro prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais do 5º bimestre
O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) publicou, nesta terça-feira (25), a Portaria Normativa nº 85/2025, que prorroga até o próximo dia 26 de dezembro o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre deste ano.
A medida altera a data originalmente prevista na Resolução nº 87, de 28 de novembro de 2013, e tem como objetivo assegurar que os gestores públicos tenham tempo adequado para concluir o envio das informações, garantindo a regularidade dos registros junto à Corte de Contas.
A portaria é assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, com fundamento nas atribuições previstas na Lei Complementar nº 38/1993, no Regimento Interno do Tribunal e na Instrução Normativa nº 26/2023.
O que diz a Portaria Normativa nº 85/2025
• Fica prorrogado para 26 de dezembro de 2025 o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre.
• A alteração atende ao art. 2º, §1º, da Resolução nº 87/2013.
• A portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O TCE-AC reforça a importância de que pessoas, instituições ou entidades estaduais e municipais que prestam contas à instituição observem atentamente o novo prazo, evitando inconsistências ou atrasos que possam comprometer o acompanhamento das contas públicas e o cumprimento das normas de transparência e responsabilidade fiscal.
