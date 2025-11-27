Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Após sanção de nova lei, deputada Socorro Neri pressiona pela isenção do Imposto de Renda para educadores

Publicados

27 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

Socorro Neri comemora sanção de nova lei por Lula e reforça defesa de isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação.

A deputada federal Socorro Neri destacou, nesta quarta-feira, a importância da nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classificando o avanço como “um passo adiante na justiça fiscal do nosso país”. A parlamentar celebrou a medida e afirmou que o momento marca um reforço no compromisso do governo federal com políticas de equilíbrio tributário e valorização dos trabalhadores.

Segundo Neri, a conquista abre espaço para intensificar o debate sobre um tema que ela vem defendendo de forma permanente no Congresso Nacional: a aprovação de seu projeto que garante isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação que recebem até R$ 10 mil. A proposta busca beneficiar professores e demais trabalhadores do setor, reconhecendo o papel estratégico da categoria na formação social e no desenvolvimento do país.

“Educação merece reconhecimento e respeito. Seguimos firmes para avançar no próximo desafio”, declarou a deputada, ao reafirmar sua dedicação à pauta. Socorro Neri ressalta que a medida representaria um importante alívio financeiro para milhares de profissionais, além de contribuir para a valorização da carreira docente.

A parlamentar continuará articulando apoio entre lideranças partidárias e buscando consenso para que o projeto avance nas próximas etapas de tramitação.

Tudo sobre Política

TCE-AC prorroga para 26 de dezembro prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais do 5º bimestre

Publicados

13 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) publicou, nesta terça-feira (25), a Portaria Normativa nº 85/2025, que prorroga até o próximo dia 26 de dezembro o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre deste ano.

A medida altera a data originalmente prevista na Resolução nº 87, de 28 de novembro de 2013, e tem como objetivo assegurar que os gestores públicos tenham tempo adequado para concluir o envio das informações, garantindo a regularidade dos registros junto à Corte de Contas.

A portaria é assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, com fundamento nas atribuições previstas na Lei Complementar nº 38/1993, no Regimento Interno do Tribunal e na Instrução Normativa nº 26/2023.

O que diz a Portaria Normativa nº 85/2025

• Fica prorrogado para 26 de dezembro de 2025 o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre.

• A alteração atende ao art. 2º, §1º, da Resolução nº 87/2013.

• A portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O TCE-AC reforça a importância de que pessoas, instituições ou entidades estaduais e municipais que prestam contas à instituição observem atentamente o novo prazo, evitando inconsistências ou atrasos que possam comprometer o acompanhamento das contas públicas e o cumprimento das normas de transparência e responsabilidade fiscal.

