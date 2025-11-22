Após prisão de Bolsonaro, Roberto Duarte manifesta solidariedade ao ex-presidente e critica atuação da Justiça

A deputada estadual Maria Antônia, acompanhada do esposo, o ex-prefeito Deda, e do deputado federal Eduardo Velloso esteve neste fim de semana em Marechal Thaumaturgo, onde aproveitou a agenda para visitar a aldeia do líder indígena Haru Kuntanawa, no Alto Juruá. A visita reforça a parceria construída entre a parlamentar e o povo Kuntanawa, especialmente após o apoio direto da deputada ao projeto Copa das Árvores, idealizado por Haru.

Em julho, Haru esteve na casa de Maria Antônia, em Rio Branco, para agradecer pela emenda de R$ 20 mil destinada pela deputada ao projeto — um movimento que nasceu “do coração da floresta”, com o propósito de unir povos indígenas e comunidades ribeirinhas por meio do esporte e da preservação ambiental. A iniciativa combina competições de futebol com ações de reflorestamento, incentivo à produção de mudas, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental, fortalecendo a relação das comunidades com a sustentabilidade e a cultura tradicional.

Desta vez, a deputada fez questão de ir pessoalmente até a aldeia para conhecer de perto o impacto do projeto e a rotina das famílias envolvidas. Maria Antônia foi recebida com carinho e hospitalidade por Haru e sua esposa — que é norte-americana e também atua na defesa das pautas socioambientais ao lado do líder indígena.

Durante a visita, a deputada destacou a importância de fortalecer iniciativas conduzidas pelos próprios povos da floresta, especialmente aquelas que unem identidade cultural, preservação e inclusão social. “O projeto Copa das Árvores mostra que a transformação nasce de dentro das comunidades. É uma iniciativa que merece ser reconhecida, apoiada e ampliada”, afirmou.

A presença de Maria Antônia na aldeia reforça seu compromisso com o Alto Juruá e com políticas públicas que valorizam tanto o desenvolvimento sustentável quanto as tradições dos povos originários. A parceria com Haru Kuntanawa é mais um exemplo do trabalho da parlamentar para promover ações que unem cuidado ambiental, esporte e fortalecimento cultural.