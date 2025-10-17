Após articulação do Prefeito César com o Senador Petecão, Correios voltará a operar em Porto Walter

A população de Porto Walter voltará a contar com os serviços dos Correios, após uma articulação direta entre o Prefeito César Andrade e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC). A boa notícia representa um importante avanço para o município, que há semanas enfrentava dificuldades com o envio e recebimento de correspondências e encomendas.

O retorno das atividades da estatal foi confirmado após tratativas conduzidas pelo prefeito, que apresentou ao senador as demandas da população e as dificuldades enfrentadas pelos moradores e comerciantes locais devido à paralisação dos serviços.

“A reativação da agência dos Correios a partir de Segunda-feira é uma conquista coletiva. Agradecemos ao senador Petecão pela sensibilidade em tratar com a Superintendência Nacional em Brasília e por atender nosso pedido, garantindo que Porto Walter volte a ter um serviço essencial de comunicação e logística”, destacou o Prefeito.

O senador Sérgio Petecão reforçou o compromisso de continuar apoiando iniciativas que fortaleçam a infraestrutura e os serviços públicos nos municípios do interior do Acre.

“Porto Walter é uma cidade estratégica, e seu povo merece acesso a serviços de qualidade. Estamos à disposição para continuar ajudando a gestão municipal a avançar em melhorias”, afirmou o parlamentar.