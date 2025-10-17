Tudo sobre Política
Após articulação do Prefeito César com o Senador Petecão, Correios voltará a operar em Porto Walter
Tudo sobre Política
A população de Porto Walter voltará a contar com os serviços dos Correios, após uma articulação direta entre o Prefeito César Andrade e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC). A boa notícia representa um importante avanço para o município, que há semanas enfrentava dificuldades com o envio e recebimento de correspondências e encomendas.
O retorno das atividades da estatal foi confirmado após tratativas conduzidas pelo prefeito, que apresentou ao senador as demandas da população e as dificuldades enfrentadas pelos moradores e comerciantes locais devido à paralisação dos serviços.
“A reativação da agência dos Correios a partir de Segunda-feira é uma conquista coletiva. Agradecemos ao senador Petecão pela sensibilidade em tratar com a Superintendência Nacional em Brasília e por atender nosso pedido, garantindo que Porto Walter volte a ter um serviço essencial de comunicação e logística”, destacou o Prefeito.
O senador Sérgio Petecão reforçou o compromisso de continuar apoiando iniciativas que fortaleçam a infraestrutura e os serviços públicos nos municípios do interior do Acre.
“Porto Walter é uma cidade estratégica, e seu povo merece acesso a serviços de qualidade. Estamos à disposição para continuar ajudando a gestão municipal a avançar em melhorias”, afirmou o parlamentar.
Tudo sobre Política
Presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, comemora sanção da lei que institui a Semana Municipal do Brincar
Lei da Semana do Brincar é sancionada – Fotos Marciano Gonçalves
A Prefeitura de Rio Branco sancionou a Lei nº 2.597/2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Joabe Lira, que institui a Semana Municipal do Brincar no calendário oficial do município. A nova legislação tem como objetivo valorizar o ato de brincar como ferramenta de desenvolvimento e promover atividades lúdicas e educativas em escolas e espaços públicos.
Durante a solenidade de sanção, o vereador Joabe Lira destacou que o projeto foi inspirado na vivência familiar e na importância de incentivar a aprendizagem por meio da brincadeira. “A criança aprende brincando. A brincadeira é tão importante quanto se alimentar. Esse projeto nasce do desejo de transformar o brincar em uma política pública permanente, alcançando todas as crianças da nossa cidade”, afirmou o presidente da Câmara.
O parlamentar ressaltou ainda o caráter inclusivo da proposta, que pretende ampliar o acesso de crianças em situação de vulnerabilidade a espaços de lazer e convivência. “Meu sonho é ver a frente da Prefeitura e as praças cheias de brinquedos, com crianças se divertindo gratuitamente. Brincar é um direito, e garantir esse direito é dever do poder público”, acrescentou.
O prefeito Tião Bocalom elogiou a iniciativa e afirmou que o município tem priorizado ações voltadas à infância. “A criança aprende e se desenvolve por meio da brincadeira. É nossa obrigação garantir espaços seguros e educativos. A Semana do Brincar será um marco na valorização da infância e no fortalecimento das famílias”, disse o prefeito.
Prefeito Salatiel Magalhães participa de confraternização com gestores em celebração ao Dia do Professor
Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianças
Após articulação do Prefeito César com o Senador Petecão, Correios voltará a operar em Porto Walter
Conselho Municipal de Meio Ambiente realiza reunião para tratar de pautas ambientais em Rodrigues Alves
Presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, comemora sanção da lei que institui a Semana Municipal do Brincar
POLÍTICA
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul distribui kits de enxoval para bebês nas vilas Lagoinha e Santa Luzia por meio do programa “Mamãe Presente”
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Deputada Socorro Neri realiza linda festa em comemoração ao Dia das Crianças com apoio da comunidade no Cidade Nova, em Rio Branco
-
Tudo Sobre Política II5 dias atrás
Vereadora Lucélia Borges participa de ação social em prol das crianças do abrigo e reafirma seu compromisso
-
Política Destaque6 dias atrás
Descaso e irresponsabilidade da Gestão Bocalom: Ministério Público investiga falhas graves na obra do viaduto da AABB em Rio Branco