Após articulação de Petecão, Acre é incluído no programa Agora Tem Especialistas, que leva exames e consultas às mulheres acreanas

Assessoria – O Acre foi incluído no programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, graças à articulação do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) junto ao ministro Alexandre Padilha. A iniciativa, que conta com carretas da saúde com atendimentos médicos especializados para diversos estados, agora também chega ao Acre, com abertura oficial na sexta-feira (10), em Rio Branco, durante a campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

O senador destacou que o resultado é fruto de um trabalho de articulação feito diretamente em Brasília, para garantir que as mulheres acreanas tivessem acesso a serviços de saúde de qualidade.

“Conversei pessoalmente com o ministro Padilha e pedi que nosso estado não ficasse de fora. Essa carreta vai fazer diferença na vida de muita gente, principalmente das mulheres. Muitas delas não têm condições de pagar por um exame. Agora, com esse programa, poderão cuidar da saúde sem precisar sair do seu município. Isto é o que importa: levar saúde para quem mais precisa”, afirmou Petecão.

As carretas da saúde permanecerão por 30 dias no estado, oferecendo mamografias, ultrassonografias, consultas ginecológicas e outros atendimentos especializados. A estrutura itinerante deve percorrer outros municípios acreanos nas próximas semanas, ampliando o alcance dos serviços.

Segundo o senador, a presença das carretas reforça o compromisso do governo federal com políticas públicas voltadas à saúde da mulher e à prevenção do câncer, especialmente no mês de conscientização.

“Esta ação mostra que, quando a gente corre atrás e trabalha em conjunto com o governo federal, o Acre é lembrado. Vamos continuar lutando para trazer mais investimentos e garantir atendimento digno para o nosso povo”, completou Petecão.