RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Após articulação de Petecão, Acre é incluído no programa Agora Tem Especialistas, que leva exames e consultas às mulheres acreanas

Publicados

7 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Assessoria – O Acre foi incluído no programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, graças à articulação do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) junto ao ministro Alexandre Padilha. A iniciativa, que conta com carretas da saúde com atendimentos médicos especializados para diversos estados, agora também chega ao Acre, com abertura oficial na sexta-feira (10), em Rio Branco, durante a campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

O senador destacou que o resultado é fruto de um trabalho de articulação feito diretamente em Brasília, para garantir que as mulheres acreanas tivessem acesso a serviços de saúde de qualidade.

“Conversei pessoalmente com o ministro Padilha e pedi que nosso estado não ficasse de fora. Essa carreta vai fazer diferença na vida de muita gente, principalmente das mulheres. Muitas delas não têm condições de pagar por um exame. Agora, com esse programa, poderão cuidar da saúde sem precisar sair do seu município. Isto é o que importa: levar saúde para quem mais precisa”, afirmou Petecão.

Leia Também:  Justiça mantém destituição de dirigentes do PR e Ilderlei Cordeiro perde apoio

As carretas da saúde permanecerão por 30 dias no estado, oferecendo mamografias, ultrassonografias, consultas ginecológicas e outros atendimentos especializados. A estrutura itinerante deve percorrer outros municípios acreanos nas próximas semanas, ampliando o alcance dos serviços.

Segundo o senador, a presença das carretas reforça o compromisso do governo federal com políticas públicas voltadas à saúde da mulher e à prevenção do câncer, especialmente no mês de conscientização.

“Esta ação mostra que, quando a gente corre atrás e trabalha em conjunto com o governo federal, o Acre é lembrado. Vamos continuar lutando para trazer mais investimentos e garantir atendimento digno para o nosso povo”, completou Petecão.

Notícias relacionadas:
Tudo sobre Política

Deputada Maria Antônia solicita ampliação do horário de funcionamento do SAMU em Marechal Thaumaturgo

Publicados

9 minutos atrás

em

7 de outubro de 2025

Por

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada estadual Maria Antônia (PP) apresentou uma solicitação importante à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), pedindo a ampliação do horário de funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Marechal Thaumaturgo.

Atualmente, o atendimento é realizado apenas das 7h às 19h, o que, segundo a parlamentar, deixa a população desassistida durante a noite, período em que também ocorrem emergências médicas.

“O SAMU é um serviço essencial e deve estar disponível 24 horas por dia, garantindo atendimento rápido e salvando vidas”, destacou Maria Antônia ao defender a ampliação do horário.

A deputada solicitou à Sesacre que avalie com urgência a viabilidade de manter o serviço ativo em tempo integral, se for o caso que conntrate motoristas para atuarem para que assim assegure à população thaumaturguense o direito a um atendimento digno, contínuo e eficiente.

Maria Antônia ressaltou ainda que o pedido reforça a necessidade de melhorar o acesso aos serviços de saúde de urgência em regiões isoladas do estado, como Marechal Thaumaturgo, onde o deslocamento para atendimento hospitalar é difícil e demorado.

Leia Também:  Veja o Vídeo: Delator relata cobrança de Eunício: ‘Isso tem custo de 5 milhões’

Maria Antônia também manifestou preocupação com o recente caso suspeito de contaminação por metanol registrado no Acre, alertando para a necessidade de reforçar a estrutura da rede de saúde, especialmente nas cidades do interior, para que o Estado esteja preparado para responder rapidamente a possíveis emergências dessa natureza.

“É preciso que o Governo do Estado e a Sesacre estejam atentos. Um caso de contaminação por metanol pode se agravar rapidamente, e precisamos garantir que os profissionais e unidades de saúde estejam prontos para agir”, alertou a deputada.

Com forte atuação na área da saúde, a deputada Maria Antônia tem se destacado pela defesa de políticas públicas que beneficiem a população do interior do Acre, lutando para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a atendimento médico de qualidade, independente da distância ou das dificuldades de transporte.

POLÍTICA

Política8 horas atrás

Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete

Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias...
Política3 dias atrás

Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Política3 dias atrás

Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional

De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...

POLÍCIA

Polícia3 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação9 horas atrás

Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país

Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Educação2 semanas atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação2 semanas atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...

CONCURSO

Concurso4 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025

A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Esporte2 dias atrás

Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre

A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Esporte2 dias atrás

Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado

Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...

