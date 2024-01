ApexBrasil, por meio da sua área de Inteligência de Mercado, acaba de lançar o Perfil União Europeia

Perfil União Europeia, da ApexBrasil, apresenta mais de 8 mil oportunidades para exportadores brasileiros – Imagem: Marcella Duarte / Tilt

Parte de uma série de perfis de países, regiões e blocos econômicos, o novo estudo traz informações e dados sobre esse importante bloco econômico, incluindo análises sobre acordos comerciais do bloco e questões de acesso a mercado. Para acesso à íntegra do Perfil União Europeia, clique aqui.

Formada por 27 países, a União Europeia, como bloco econômico, é o segundo principal destino das exportações brasileiras, que chegaram, em 2022, a US$ 50,8 bilhões. Os principais destinos dos embarques do Brasil para o bloco foram Países Baixos (23,4%), Espanha (19,2%) e Alemanha (12,3%).

Em 2022, houve também uma importante evolução na corrente de comércio: a balança comercial foi positiva para o Brasil após 10 anos. Apesar de uma recente curva de crescimento das exportações, esse superávit não era alcançado desde 2012.

Pauta exportadora

Entre os principais produtos exportados para o bloco, destacam-se óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus; farelos de soja e outros alimentos para animais; café não torrado; soja; e milho não moído, este último com grande crescimento em 2022.

Apesar da pauta exportadora estar hoje concentrada em commodities, a União Europeia apresenta um grande universo de possibilidades para as empresas brasileiras. Conforme o Mapa de Oportunidades da ApexBrasil, o bloco apresenta 8.237 oportunidades para exportadores brasileiros, com destaque para áreas de artigos manufaturados (2.427), produtos alimentícios e animais vivos (1.526) e máquinas e equipamentos de transporte (1.252). Os setores com oportunidades apontam para importante diversificação da pauta exportadora para o bloco.

A ApexBrasil apoia 25 Projetos Setoriais com foco na União Europeia, nos mais diversos complexos produtivos. Alimentos e Bebidas, Casa e Construção, Máquinas e Equipamentos, Moda, Saúde, Economia Criativa e Tecnologia da Informação e Comunicação estão entre os setores contemplados nos projetos.

Investimentos

A importância do bloco para o Brasil ocorre também na área de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED): a União Europeia é nosso principal investidor, registrando estoque de IED no Brasil de US$ 369 bilhões em 2021, sendo que esse valor cresceu 11% entre 2012 e 2021. O aumento foi impulsionado por investimentos oriundos dos Países Baixos (+US$ 84,2 bi), de Luxemburgo (+US$ 13,9 bi), da Áustria (+US$ 12,7 bi) – todos importantes hubs financeiros – e da França (+US$ 7,1 bi).

Em sentido contrário, a União Europeia como grupo de países é o principal destino dos investimentos brasileiros. O estoque de IED brasileiro na União Europeia cresceu 29% entre 2012 e 2021, registrando US$ 168,8 bilhões e 36% de participação nos investimentos brasileiros em 2021. Para mais detalhes sobre as o atual estágio de investimentos entre o país e o bloco, acesse também o Mapa Bilateral de Investimentos Brasil – União Europeia.