Ao se despedir da presidência da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Júnior diz: “Obrigado é pouco”

O deputado federal eleito pelo estado do Acre, Eduardo Velloso (UB), foi empossado nesta quarta-feira (01), em sessão solene no Plenário Ulysses Guimarães para assumir seu primeiro mandato no parlamento e com grande força de vontade para trabalhar pelo povo do Acre.

Na ocasião, o deputado foi convocado para fazer o juramento de posse, ocasião em que Eduardo Velloso reafirmou seu compromisso com seu estado, o parlamentar estava acompanhado de sua família neste momento especial.

Em chamada nominal por estado, cada um dos parlamentares respondeu “assim o prometo” após a leitura do juramento de posse: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.

Feliz com a realização da posse, Velloso usou suas redes sociais para agradecer tal feito e fazer menção à Deus, família e a população acreana e enfatizou que este é o início oficial de seu mandato, um sonho que está se concretizando com um grande desafio atrelado que é exercer o mandato.

Vale destacar que mesmo antes da de ser empossado, o deputado Eduardo já vinha realizando reuniões com ministros para discutir sobre recursos para o Acre, sobretudo para a saúde do estado que é uma das principais bandeiras do parlamentar.

