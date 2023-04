Ao receber o senador Márcio Bittar Aleac, deputado Nicolau Júnior diz: “tem ajudado muito o Acre”

A comunidade ribeirinha Formigueiro, localizada no município de Porto Walter recebeu ontem da prefeitura do município, o Sistema de Abastecimento de Água com rede de água ligando as residências a adutora. Essa conquista para a comunidade ribeirinha é fruto de emenda parlamentar no valor de R$ 395 mil, destinada pela ex-deputada federal Mara Rocha, que teve seu mandato pautado na ajuda os produtores rurais e ribeirinhos.

Com o Sistema de Abastecimento, os ribeirinhos do formigueiro deixam para trás as dificuldades de carregar latas d’água na cabeça e passam receber água tratada na torneira, melhorando significativamente a vida das pessoas que moram no local.

“Era difícil a gente carregar água do rio na cabeça até em casa ou puxar no mergulhão. Agora é só abrir a torneia que tem água caindo na pia, limpa e saudável”, afirmam os moradores.

O vice prefeito de Porto Walter Guarsonio Melo (PSDB) agradeceu Mara Rocha por seu olhar para os ribeirinhos da região do Juruá Mirim.

“Quero agradecer a Deus agradecer e a ex-deputada Mara Rocha por atender meu pedido feito em 2020, destinando recursos, para o abastecimento de água da Comunidade Formigueiro, um sonho de todos os moradores que hoje está sendo realizado e que vai transformar a vida da comunidade”, disse o vice-prefeito de Porto Walter.

A ex-deputada Mara Rocha se diz gratificada em contribuir para melhorar a vida das pessoas, principalmente as que mais precisam. “Durante nossa visita a região, acompanhamos o sofrimento dos ribeirinhos que geralmente são esquecidos pelo poder público e que dificilmente recebem melhorias. Me sinto realizada em saber que através do nosso olhar, centenas de pessoas terão uma melhor qualidade de vida”, afirmou Mara Rocha.