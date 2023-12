Ao lado de Mailza Assis deputado, Nicolau Jr participa do lançamento do programa de natal do estado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta sexta-feira (1º), o pagamento da última parcela do contrato destinado à reforma e restauração do Museu Casa Branca, localizado no município de Xapuri. A obra custou R$ 495 mil e foi viabilizada através de emenda por ele apresentada em 2013.

Ao comentar o motivo de tanto tempo para a conclusão dos trabalhos, o senador informou que a obra de reforma e restauração do antigo prédio permaneceu parada desde a gestão do ex-prefeito Marcinho Miranda, devido a problemas no convênio com o Ministério do Turismo e a empresa ganhadora do certame licitatório.

Petecão esclareceu que só após superar vários entraves burocráticos, no final de 2020, a obra retomou a execução sob a administração do atual prefeito, Bira Vasconcelos (PT).

“A obra estava parada há muito tempo, mas, graças a Deus, conseguimos retomar e já estamos prestes a concluir,” disse o prefeito.

Segundo o senador, a recuperação do Centro Cultural Casa Branca representa um gesto de valorização da cultura estadual, por um lado, e, por outro, pelo resgate da história e da identidade cultural do município de Xapuri.

“Estamos revitalizando o turismo, preservando nossa história, que remete à revolução acreana, e atraindo outras expressões culturais para a região. O fato de também ser um espaço de lazer e entretenimento por preservar parte significativa de nossa memória constituiu para mim razão de preocupação em destinar recursos públicos para a manutenção de prédio histórico,” declarou.

Destacou que o Centro Cultural Casa Branca é um edifício da revolução acreana, construído na primeira década do século XX, portanto, histórico. Atualmente, serve como espaço cultural, proporcionando exposições de objetos preservados desde a revolução, além de servir como local para cursos, capacitações, palestras e diversas apresentações.