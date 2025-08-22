Amaral do Gelo destaca importância do Exército em solenidade do Dia do Soldado em Epitaciolândia

Brasiléia celebra o Dia do Soldado com solenidade cívico-militar

O vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo, participou da solenidade em homenagem ao Dia do Soldado, realizada pelo Exército Brasileiro no município de Epitaciolândia, por meio da Companhia Especial de Fronteira.

O evento foi marcado por momentos de civismo, homenagens e reconhecimento ao papel fundamental desempenhado pelos soldados na defesa da pátria e na preservação da soberania nacional, especialmente nas regiões de fronteira.

A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares do município e também de Cobija, reforçando a integração entre Brasil e Bolívia e o compromisso conjunto em prol do desenvolvimento, da cooperação e da segurança da região fronteiriça.

Em sua fala, o vice-prefeito Amaral do Gelo destacou a importância de valorizar os homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção do território nacional:

“O soldado é símbolo de bravura, disciplina e patriotismo. Nesta data especial, reforçamos nosso respeito e gratidão a todos que servem ao Exército e contribuem para a paz e a segurança do nosso povo”, afirmou.

A solenidade reafirmou o papel do Exército Brasileiro como instituição de Estado, comprometida não apenas com a defesa das fronteiras, mas também com a integração social e o apoio às comunidades da região amazônica.