Tudo sobre Política
Amaral do Gelo destaca importância do Exército em solenidade do Dia do Soldado em Epitaciolândia
Tudo sobre Política
Brasiléia celebra o Dia do Soldado com solenidade cívico-militar
O vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo, participou da solenidade em homenagem ao Dia do Soldado, realizada pelo Exército Brasileiro no município de Epitaciolândia, por meio da Companhia Especial de Fronteira.
O evento foi marcado por momentos de civismo, homenagens e reconhecimento ao papel fundamental desempenhado pelos soldados na defesa da pátria e na preservação da soberania nacional, especialmente nas regiões de fronteira.
A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares do município e também de Cobija, reforçando a integração entre Brasil e Bolívia e o compromisso conjunto em prol do desenvolvimento, da cooperação e da segurança da região fronteiriça.
Em sua fala, o vice-prefeito Amaral do Gelo destacou a importância de valorizar os homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção do território nacional:
“O soldado é símbolo de bravura, disciplina e patriotismo. Nesta data especial, reforçamos nosso respeito e gratidão a todos que servem ao Exército e contribuem para a paz e a segurança do nosso povo”, afirmou.
A solenidade reafirmou o papel do Exército Brasileiro como instituição de Estado, comprometida não apenas com a defesa das fronteiras, mas também com a integração social e o apoio às comunidades da região amazônica.
Tudo sobre Política
Senador Alan Rick garante R$ 14,5 milhões para fortalecer a saúde nos municípios do Acre
Parte do recurso também foi destinada ao Hospital de Amor de Rio Branco – Foto: Reprodução
Os municípios acreanos receberam reforço orçamentário para a saúde pública nesta semana. Foram pagos R$ 14,5 milhões em emendas parlamentares do senador Alan Rick (UB-AC), recursos já depositados diretamente nas contas dos Fundos Municipais de Saúde e do Hospital de Amor de Rio Branco.
De acordo com o parlamentar, os valores vão garantir mais estrutura para o atendimento da população em todas as regiões do estado.
“Esses recursos vão ajudar as prefeituras a manter as unidades básicas de saúde funcionando, levar atendimento itinerante às comunidades mais distantes e assegurar cuidado especializado a pessoas com autismo. Também destinamos recursos para o Hospital de Amor, que é referência no tratamento de câncer para todo o Acre”, destacou Alan Rick.
As emendas liberadas esta semana contemplam 11 cidades acreanas e o Hospital de Amor de Rio Branco, que atende pessoas com suspeita ou diagnosticadas com câncer de todo o estado.
“Até o final do ano novas liberações ocorrerão com novos aportes para os municípios. Temos feito esse trabalho levando investimentos para todas as cidades”, afirmou o senador.
Lista de contemplados:
• Assis Brasil-R$ 1.500.000,00
• Tarauacá-R$ 3.000.000,00
• Epitaciolândia-R$ 852.396,00
• Marechal Thaumaturgo-R$ 1.500.000,00
• Senador Guiomard-R$ 1.500.000,00
• Rodrigues Alves-R$ 500.000,00
• Jordão-R$ 200.000,00
• Acrelândia-R$ 697.369,00
• Cruzeiro do Sul-R$ 1.500.000,00
• Mâncio Lima-R$ 351.339,00
• Porto Acre-R$ 374.968,00
• Hospital de Amor de Rio Branco-R$ 1.000.000,00
Senador Alan Rick garante R$ 14,5 milhões para fortalecer a saúde nos municípios do Acre
Comunidade Puyanawa recebe ação do Agosto Lilás com foco no combate à violência contra a mulher
Em Lima, Gonzaga é homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Peru pela luta em prol da integração comercial
Cruzeiro do Sul e SEST SENAT distribuem mais de 1,5 tonelada de alimentos para instituições sociais do município
Amaral do Gelo destaca importância do Exército em solenidade do Dia do Soldado em Epitaciolândia
POLÍTICA
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
Justiça do Trabalho inaugura novo marco para a uniformização de seus julgamentos e consolidação de sua jurisprudência – Foto: Assessoria...
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
-
Política5 dias atrás
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
-
Política6 dias atrás
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão