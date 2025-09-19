Tudo sobre Política
Almir Andrade se reúne com DNIT e anuncia avanços em obras e sinalização para atender demandas da população de Brasileia
Vereador Almir Andrade busca melhorias para Brasileia em órgãos estaduais e federais – Foto: Reprodução
O vereador de Brasileia, Almir Andrade, esteve em Rio Branco na manhã desta quinta-feira (18) para tratar de demandas importantes em benefício da população do município. A agenda incluiu visitas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão do Governo Federal.
Segundo o parlamentar, as reuniões foram voltadas para reforçar pedidos já feitos anteriormente e acompanhar obras em andamento.
“Nós já estávamos agendando essa visita aqui na superintendência regional do DNIT em Rio Branco. Algumas situações o DNIT já está fazendo em Brasileia, como intervenções na BR-317 sentido Brasileia–Assis Brasil. Também recebemos uma boa notícia em relação à Avenida Manoel Marimonte, onde a população sempre nos cobra melhorias, especialmente próximo à Casa do Doce”, destacou Almir.
O vereador explicou que, em diálogo com o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, foi confirmada a instalação de um sinal de trânsito no trecho citado, em parceria entre o DNIT, a Prefeitura de Brasileia e o Detran-AC.
“Não é possível a instalação de quebra-molas naquele ponto, mas o superintendente já autorizou a implantação de um sinal de trânsito, o que vai trazer mais segurança para motoristas e pedestres. O prefeito Carlinhos Pelado já havia dialogado sobre isso com a diretora do Detran, e agora a obra foi confirmada”, ressaltou.
Além desse anúncio, o vereador afirmou que apresentou outros pedidos de obras e melhorias voltados para atender a população de Brasileia, reforçando o compromisso de buscar junto aos órgãos estaduais e federais alternativas para garantir infraestrutura e segurança no município.
Veja o vídeo:
Deputada Socorro Neir destaca avanços no PL 2531/2021 sobre piso salarial de profissionais de apoio da educação
A deputada federal Socorro Neir gravou um vídeo em sua rede social Instagram para falar sobre o Projeto de Lei 2531/2021, que trata da criação do piso salarial nacional para os profissionais de apoio da educação. Em mensagem direcionada à categoria, a parlamentar relatou avanços após reunião com representantes do Ministério da Educação (MEC), realizada nesta terça-feira.
Segundo Socorro Neir, o MEC se posicionou favorável à implementação da Constituição Federal no que se refere à instituição do piso, mas indicou a necessidade de dois ajustes no texto para garantir sua constitucionalidade e viabilidade de aprovação no Congresso.
O primeiro ponto destacado pelo ministério foi a inclusão de um artigo especificando a fonte de financiamento para o cumprimento da medida. O segundo ajuste envolve a transformação do valor percentual em valor nominal, acompanhado de um mecanismo de atualização anual com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Além da reunião com o MEC, a deputada também esteve com representantes de um dos movimentos que defendem a aprovação do PL 2531/2021, compartilhando o posicionamento do governo.
“O meu entendimento é que os dois ajustes sugeridos pelo MEC são necessários para garantir a constitucionalidade do projeto e, consequentemente, assegurar sua aprovação. Meu compromisso é atuar em diálogo próximo com a categoria. Estamos juntos nessa luta”, reforçou Socorro Neir.
O PL 2531/2021 é aguardado com expectativa pelos profissionais de apoio da educação em todo o país, que reivindicam maior reconhecimento e valorização da carreira.
Veja o vídeo no Instagram:
