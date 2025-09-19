Almir Andrade se reúne com DNIT e anuncia avanços em obras e sinalização para atender demandas da população de Brasileia

Vereador Almir Andrade busca melhorias para Brasileia em órgãos estaduais e federais – Foto: Reprodução

O vereador de Brasileia, Almir Andrade, esteve em Rio Branco na manhã desta quinta-feira (18) para tratar de demandas importantes em benefício da população do município. A agenda incluiu visitas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão do Governo Federal.

Segundo o parlamentar, as reuniões foram voltadas para reforçar pedidos já feitos anteriormente e acompanhar obras em andamento.

“Nós já estávamos agendando essa visita aqui na superintendência regional do DNIT em Rio Branco. Algumas situações o DNIT já está fazendo em Brasileia, como intervenções na BR-317 sentido Brasileia–Assis Brasil. Também recebemos uma boa notícia em relação à Avenida Manoel Marimonte, onde a população sempre nos cobra melhorias, especialmente próximo à Casa do Doce”, destacou Almir.

O vereador explicou que, em diálogo com o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, foi confirmada a instalação de um sinal de trânsito no trecho citado, em parceria entre o DNIT, a Prefeitura de Brasileia e o Detran-AC.

“Não é possível a instalação de quebra-molas naquele ponto, mas o superintendente já autorizou a implantação de um sinal de trânsito, o que vai trazer mais segurança para motoristas e pedestres. O prefeito Carlinhos Pelado já havia dialogado sobre isso com a diretora do Detran, e agora a obra foi confirmada”, ressaltou.

Além desse anúncio, o vereador afirmou que apresentou outros pedidos de obras e melhorias voltados para atender a população de Brasileia, reforçando o compromisso de buscar junto aos órgãos estaduais e federais alternativas para garantir infraestrutura e segurança no município.

Veja o vídeo: