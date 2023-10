Aleac promove audiência pública em Cruzeiro do Sul: Economia e Sociedade na Regional do Juruá

Em mais um esforço para promover a participação cidadã e o diálogo construtivo, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) está organizando uma audiência pública de grande relevância para a região do Juruá. Com o tema “Economia e Sociedade na Regional do Juruá”, o evento está marcado para iniciar às 9h no Teatro Náuas, reunindo diversas autoridades e parlamentares, incluindo o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga e o primeiro-secretário, Nicolau Júnior.

A iniciativa da Mesa Diretora da Aleac busca estabelecer um canal de comunicação aberto entre os setores da sociedade e as autoridades públicas, permitindo uma discussão ampla e democrática sobre questões cruciais para o desenvolvimento da região. O foco recai sobre temas relacionados à economia e ao impacto social na Regional do Juruá.

Para quem deseja acompanhar de perto as discussões, a Aleac disponibilizará transmissões ao vivo do evento. Você pode assistir à audiência pública no seguinte link: [Transmissão ao vivo](YouTube).

Além disso, haverá registros fotográficos do evento, possibilitando que o público tenha acesso a imagens que retratam os momentos da audiência. Os arquivos fotográficos estarão disponíveis para visualização e download neste link: [Arquivos fotográficos](Drive.google.com).

Veja o vídeo: