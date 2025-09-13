Aleac encerra projeto Redação Nota Mil em Mâncio Lima com participação inédita de escola indígena

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta sexta-feira, 12, no Templo da Assembleia de Deus, o encerramento do projeto Redação Nota Mil em Mâncio Lima. Durante três dias, centenas de estudantes do município participaram das oficinas, que pela primeira vez contemplaram uma escola indígena, a Escola Indígena Ixubay Rabui Puyanawa.

A diretora da escola indígena, Devânia de Araújo Alves Puyanawa, ressaltou a relevância da ação e destacou o apoio recebido. “Para nós é muito gratificante, porque foi a primeira vez que a nossa escola foi contemplada. Quero agradecer ao deputado Nicolau Júnior por proporcionar esse programa e a todos que tiveram esse olhar para uma escola indígena. Antes, a gente não tinha essa visibilidade e hoje vemos esse reconhecimento chegar até os povos indígenas”, afirmou.

A estudante do 3º ano do ensino médio, Hanna Puyanawa, de 18 anos, destacou que sonha em cursar medicina e que a experiência foi essencial para seu desenvolvimento. “Esse projeto é fundamental porque nos dá mais preparo, diminui o nervosismo na hora da prova e fortalece nossa confiança. Como povo originário, é uma oportunidade única sermos os primeiros a receber esse apoio dentro da nossa aldeia”, disse.

Já o estudante Márcio Leandro Puyanawa, que conquistou o primeiro lugar no concurso de redação, agradeceu emocionado. “Obrigado ao presidente Nicolau pela oportunidade e também a toda a equipe por proporcionar essa primeira oportunidade na nossa escola. Esse ensino me ajudou muito a conseguir esse prêmio. Estou muito feliz, até um pouco nervoso, mas agradeço de coração a todos os envolvidos”, declarou.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, enfatizou que a iniciativa aproxima o Parlamento da juventude acreana e reforçou os agradecimentos. “A redação é uma parte essencial no ENEM e sabemos que muitos jovens têm dificuldades nesse processo. Com o Redação Nota 1000, estamos levando suporte, técnicas e incentivo para que eles possam alcançar seus sonhos. Nosso compromisso é com a educação de todos, sem deixar ninguém para trás, especialmente aqueles que vivem em regiões mais distantes e em aldeias indígenas. Aproveito para agradecer ao prefeito Zé Luiz e a todos os parlamentares da Aleac, que juntos têm contribuído para que esse projeto chegue a cada vez mais estudantes”, destacou.

O Redação Nota Mil é um projeto da Aleac, por meio da Escola do Legislativo Acreano, que oferece oficinas gratuitas de redação dissertativo-argumentativa com foco no ENEM, concursos públicos e no fortalecimento da cidadania. A proposta é desmistificar a redação, ensinar técnicas, dar suporte complementar ao ensino regular e estimular a cultura crítica e o protagonismo juvenil por meio de temas relevantes.