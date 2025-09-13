Tudo sobre Política
Aleac encerra projeto Redação Nota Mil em Mâncio Lima com participação inédita de escola indígena
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta sexta-feira, 12, no Templo da Assembleia de Deus, o encerramento do projeto Redação Nota Mil em Mâncio Lima. Durante três dias, centenas de estudantes do município participaram das oficinas, que pela primeira vez contemplaram uma escola indígena, a Escola Indígena Ixubay Rabui Puyanawa.
A diretora da escola indígena, Devânia de Araújo Alves Puyanawa, ressaltou a relevância da ação e destacou o apoio recebido. “Para nós é muito gratificante, porque foi a primeira vez que a nossa escola foi contemplada. Quero agradecer ao deputado Nicolau Júnior por proporcionar esse programa e a todos que tiveram esse olhar para uma escola indígena. Antes, a gente não tinha essa visibilidade e hoje vemos esse reconhecimento chegar até os povos indígenas”, afirmou.
A estudante do 3º ano do ensino médio, Hanna Puyanawa, de 18 anos, destacou que sonha em cursar medicina e que a experiência foi essencial para seu desenvolvimento. “Esse projeto é fundamental porque nos dá mais preparo, diminui o nervosismo na hora da prova e fortalece nossa confiança. Como povo originário, é uma oportunidade única sermos os primeiros a receber esse apoio dentro da nossa aldeia”, disse.
Já o estudante Márcio Leandro Puyanawa, que conquistou o primeiro lugar no concurso de redação, agradeceu emocionado. “Obrigado ao presidente Nicolau pela oportunidade e também a toda a equipe por proporcionar essa primeira oportunidade na nossa escola. Esse ensino me ajudou muito a conseguir esse prêmio. Estou muito feliz, até um pouco nervoso, mas agradeço de coração a todos os envolvidos”, declarou.
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, enfatizou que a iniciativa aproxima o Parlamento da juventude acreana e reforçou os agradecimentos. “A redação é uma parte essencial no ENEM e sabemos que muitos jovens têm dificuldades nesse processo. Com o Redação Nota 1000, estamos levando suporte, técnicas e incentivo para que eles possam alcançar seus sonhos. Nosso compromisso é com a educação de todos, sem deixar ninguém para trás, especialmente aqueles que vivem em regiões mais distantes e em aldeias indígenas. Aproveito para agradecer ao prefeito Zé Luiz e a todos os parlamentares da Aleac, que juntos têm contribuído para que esse projeto chegue a cada vez mais estudantes”, destacou.
O Redação Nota Mil é um projeto da Aleac, por meio da Escola do Legislativo Acreano, que oferece oficinas gratuitas de redação dissertativo-argumentativa com foco no ENEM, concursos públicos e no fortalecimento da cidadania. A proposta é desmistificar a redação, ensinar técnicas, dar suporte complementar ao ensino regular e estimular a cultura crítica e o protagonismo juvenil por meio de temas relevantes.
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima
(Assessoria) – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou na noite desta sexta-feira, 12, da abertura da quinta edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima. O evento, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais da região do Juruá, valoriza a identidade cultural do município e movimenta a economia local.
Nicolau Júnior destinou, aproximadamente, R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município, e parte deste recurso ajudou a Prefeitura a realizar o Festival. “Quando a classe política se une, os municípios se desenvolvem porque sozinhas as Prefeituras não dão conta, por isso minha gratidão a parceria do deputado Nicolau Júnior, não somente no Festival mas em tudo que o nosso município precisa”, destacou o prefeito de Mancio Lima, Zé Luís.
Para Nicolau o Festival é uma vitrine para os produtores locais e fortalece a identidade e economia da região. “Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município”, destacou o parlamentar.
A programação do festival segue até domingo, 14, e conta com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, lazer e apresentações artísticas. Para muitos empreendedores locais, a festa é uma oportunidade de expor seus produtos, fortalecer negócios e gerar renda.
A solenidade de abertura reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, o deputado federal Zezinho Barbary e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Gilberto Lira.
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima
Soluções tecnológicas: Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado
Sebrae fortalece empreendedorismo no Festival do Coco no município de Mâncio Lima
Festival Afro Integrado abre inscrições para afroempreendedoras na 3ª edição
Rainha do Rodeio: Prefeito Jerry Correia anuncia data da escolha da Rainha da Expofronteira 2025
POLÍTICA
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
POLÍCIA
Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami
Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
