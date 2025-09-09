Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão

O senador Alan Rick foi homenageado durante Sessão Solene no Senado Federal em comemoração ao Dia do Profissional de Administração e ao Jubileu de Diamante (60 anos) da regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Administração. A sessão foi proposta pelos senadores Alan Rick, Izalci Lucas e Eduardo Gomes.

Em discurso de agradecimento, Alan Rick destacou que a Administração vai muito além de números, organogramas e planilhas, sendo, acima de tudo, um compromisso com as pessoas. Administrador e jornalista de formação, o parlamentar também relembrou sua trajetória acadêmica e prestou homenagem à professora Ângela Bessa, atual presidente do CRA/AC.

O senador ainda fez questão de valorizar os pioneiros da área. “Viva Getúlio Vargas, viva Tancredo Neves, grandes administradores deste país. Agradeço de coração a homenagem que recebo hoje e agradeço a presença dos representantes do Conselho do Acre: Ângela Bessa, presidente do CRA-AC; Fábio Mendes Macedo, conselheiro federal; e Ana Cristina Araújo, suplente do Conselho Federal. A todos os administradores do Brasil, em especial, o meu reconhecimento e gratidão.”