Alan Rick marca presença em grande festa nacional do Republicanos em Brasília e reforça protagonismo político da Amazônia

Senador Alan Rick marca presença em evento nacional do Republicanos – Foto: Assessoria

Brasília foi palco de uma grande festa que reuniu cerca de três mil pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para celebrar os 20 anos do Republicanos. Entre homenagens e apresentações, o evento ressaltou a trajetória de crescimento da legenda e os desafios que se apresentam para o futuro.

O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira (SP), enfatizou que a sigla chega à maturidade em um momento em que o Brasil enfrenta crise econômica persistente, marcada por baixa produtividade e desigualdade estrutural, o que exige visão estratégica e coragem política para apresentar soluções.

Entre as principais lideranças presentes, o senador Alan Rick (UB-AC) teve papel de destaque. Reconhecido como uma das vozes mais influentes da Amazônia no Senado, o acreano foi registrado ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçando sua inserção no núcleo de maior projeção nacional.

Para Alan Rick, a celebração também foi uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com o fortalecimento das instituições e de aproximar o Acre das grandes discussões nacionais que moldam o futuro do país.