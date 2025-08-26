Tudo sobre Política
Alan Rick marca presença em grande festa nacional do Republicanos em Brasília e reforça protagonismo político da Amazônia
Celebração dos 20 anos do partido reuniu três mil pessoas e destacou a projeção nacional do parlamentar acreano
Tudo sobre Política
Senador Alan Rick marca presença em evento nacional do Republicanos – Foto: Assessoria
Brasília foi palco de uma grande festa que reuniu cerca de três mil pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para celebrar os 20 anos do Republicanos. Entre homenagens e apresentações, o evento ressaltou a trajetória de crescimento da legenda e os desafios que se apresentam para o futuro.
O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira (SP), enfatizou que a sigla chega à maturidade em um momento em que o Brasil enfrenta crise econômica persistente, marcada por baixa produtividade e desigualdade estrutural, o que exige visão estratégica e coragem política para apresentar soluções.
Entre as principais lideranças presentes, o senador Alan Rick (UB-AC) teve papel de destaque. Reconhecido como uma das vozes mais influentes da Amazônia no Senado, o acreano foi registrado ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçando sua inserção no núcleo de maior projeção nacional.
Para Alan Rick, a celebração também foi uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com o fortalecimento das instituições e de aproximar o Acre das grandes discussões nacionais que moldam o futuro do país.
Tudo sobre Política
Deputada Michelle Melo convida população e gestores para discutir o Opera Acre em audiência pública
Deputada Michelle Melo – Fotos: Railton Araújo
(Max Bienne Lima) – Durante o grande expediente na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Michelle Melo fez um convite especial: reunir sociedade, parlamentares e gestores da saúde em uma audiência pública para discutir de forma transparente os resultados e os desafios do Programa Opera Acre, programa que visa reduzir as filas de espera por cirugías no nosso Estado.
Segundo Michelle, é hora de dar visibilidade e respostas concretas à sociedade.
A audiência pública deverá ser agendada nos próximos dias, e a expectativa é de que seja um espaço de diálogo aberto, no qual os números e resultados do programa possam ser apresentados e discutidos de forma participativa.
Com tom firme, mas acolhedor, Michelle Melo encerrou sua fala agradecendo a todos os presentes e reforçando sua disposição em manter a saúde como prioridade no mandato.
Conselheira do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia, pede explicações ao governo de Gladson Cameli sobre gasto milionário com jatinho
Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência
Deputada Michelle Melo convida população e gestores para discutir o Opera Acre em audiência pública
Alan Rick marca presença em grande festa nacional do Republicanos em Brasília e reforça protagonismo político da Amazônia
Comerciantes do Igarapé Preto comemoram aumento de vendas após entrega de quiosques pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos
Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica...
Vereador Zé Lopes se pronuncia sobre denúncias de assédio na RBTrans e defende apuração pelo Ministério Público
Apesar das graves denúncias de assédio contra o presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, vereador Zé Lopes evita CPI e...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
-
Política7 dias atrás
Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação