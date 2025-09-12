Alan Rick garante R$ 19,7 milhões em novas emendas para infraestrutura, esporte, habitação e apoio ao produtor rural

Parceria entre ABDI e IFAC avança e deve ser formalizada até o fim de outubro

O projeto de criação do Aquiry InovaHub, um hub de inovação voltado para o fortalecimento das cadeias produtivas e da bioeconomia no Acre, está em fase de finalização. A previsão é que o convênio entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal do Acre (IFAC) seja oficializado até o fim de outubro, marcando o início efetivo das atividades.

Os últimos ajustes do projeto foram discutidos em uma reunião de alinhamento realizada na quinta-feira (11.9), entre a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, e o reitor do IFAC, Fábio Storch. O encontro teve como objetivo acertar os detalhes do plano de trabalho e do orçamento, garantindo que todas as etapas do projeto estejam devidamente traçadas antes da sua assinatura.

“Essa parceria representa um marco para a cadeia do café no Acre. Unimos ciência, tradição e inovação para criar oportunidades reais, desde a lavoura até a xícara. Estamos investindo em pessoas e conhecimento, porque acreditamos que o café acreano tem potencial para conquistar o mundo”, afirma a diretora.

O reitor agradeceu a parceria com a Agência: “Esse é o primeiro projeto que a gente desenvolve com a ABDI. Ficamos muito felizes porque é algo que vai contribuir com o desenvolvimento do nosso estado, com a formação dos nossos estudantes e com o fortalecimento do Instituto Federal do Acre”.

Foco no café

Um dos eixos centrais do projeto é o fortalecimento da cadeia produtiva do café no estado, com ações que vão desde a qualificação de produtores e técnicos até a implantação de laboratórios especializados para análise de grãos e solos, garantindo padrões internacionais de qualidade.

O Aquiry InovaHub tem ainda o propósito de ser um ambiente permanente de inovação, capaz de fomentar outras cadeias produtivas agroalimentares, promover a digitalização das empresas locais, gerar novos negócios e atrair investimentos, posicionando o Acre como um centro de excelência em bioeconomia.

A iniciativa está alinhada às diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB) e da Estratégia Nacional de Bioeconomia, e representa um investimento no desenvolvimento econômico e social do Acre.