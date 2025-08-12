Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Alan Rick defende ferrovia bioceânica e estrada de integração Acre–Peru em reunião com o Ministério do Planejamento

12 de agosto de 2025

O senador Alan Rick (União-AC) voltou a defender, nesta terça-feira, 12, a prioridade para a construção da ferrovia bioceânica e da rodovia de integração ligando o Acre ao Peru, através do Juruá, durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e sua equipe.

Segundo o parlamentar, os dois projetos são estratégicos para a integração do Brasil aos países sul-americanos, do comércio exterior com a Ásia e para o desenvolvimento econômico do Acre. “Essa ferrovia representa a integração dos dois oceanos, ligando o Brasil de leste a oeste, do Porto de Ilhéus, na Bahia, até o Porto de Chancay, no Peru, passando pelo nosso Acre e, a partir dele, aos mercados do Pacífico. Esse é um projeto de estado que pensa o Brasil de forma estratégica olhando o futuro”, afirmou.

Alan Rick lembrou que o traçado original da ferrovia prevê passagem pelo Acre, lado a lado com a BR 317. Além da ferrovia, o senador ressaltou a importância da construção de uma estrada entre Marechal Thaumaturgo (AC) e Puerto Inca (Peru) que se interligaria ao projeto da Rodovia Interoceânica e ainda tiraria Marechal Thaumaturgo do isolamento. “Essa estrada tem viabilidade ambiental, estrutural e econômica superior a outras alternativas e pode transformar a realidade de comunidades hoje afastadas das rotas de desenvolvimento”, destacou.

O senador reforçou que, para viabilizar o comércio exterior com o Peru, será necessário investir em infraestrutura aduaneira e logística na fronteira, aproveitando o potencial do Porto de Chancay, investimento de US$ 3,6 bilhões já realizado pelo governo chinês. “Com a ferrovia e a estrada, o Acre pode se tornar um polo logístico estratégico para as trocas comerciais entre o Brasil e o Pacífico, gerando empregos, renda e desenvolvimento para a região”, concluiu.

Superintendente do Incra, Márcio Alecio, convoca reunião para famílias do PDS Mississipe e Resex Alto Juruá

5 horas atrás

12 de agosto de 2025

Incra e Prefeitura de Marechal Thaumaturgo convocam reunião para avançar na regularização e liberar créditos a famílias do PDS Mississipe e da Resex Alto Juruá.

O superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre, Márcio Alecio, anunciou a realização de uma reunião estratégica para atender famílias do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) MississipeeReserva Extrativista (Resex) Alto Juruá. O encontro ocorrerá na próxima quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 8h, no Ginásio Raimundo Bezerra Frota, em Marechal Thaumaturgo.

O objetivo é avançar nos processos de regularização das famílias e viabilizar a liberação de créditos voltados para moradia, produção e infraestrutura, fortalecendo as atividades econômicas sustentáveis da região.

Segundo o Incra, serão discutidos pontos como:

  • Atualização cadastral das famílias beneficiárias;
  • Situação documental de cada assentado e extrativista;
  • Critérios e prazos para acesso ao Crédito Instalaçãoe dem
  • Etapas do processo de titulação e segurança jurídica da posse da terra.

O PDS Mississipe e a Resex Alto Juruá reúnem dezenas de famílias que vivem da agricultura familiar, da pesca artesanal e do extrativismo de produtos da floresta, como a borracha, a castanha e óleos vegetais. A reunião pretende garantir que esses trabalhadores possam ter acesso rápido aos benefícios,

“Essa é uma oportunidade para cada família esclarecer dúvidas, resolver pendências e sair com o processo de regularização e crédito encaminhado. É fundamental a presença de todos”, afirmou Márcio Alecio.

Dados 13 de agosto de 2025 (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Ginásio Raimundo Bezerra Frota – Marechal Thaumaturgo/AC

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo reforça que a participação de todos é essencial para que os benefícios cheguem de forma justa e eficiente, impulsionando o desenvolvimento sustentável da região.

