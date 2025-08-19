Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Alan Rick: Cade suspende efeitos da Moratória da Soja e reforça soberania do Brasil sobre regras ambientais

Publicados

19 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu suspender os efeitos da Moratória da Soja no Brasil. A medida foi comemorada pelo senador Alan Rick (União-AC) como uma vitória da segurança jurídica, da soberania nacional e da agricultura brasileira.

O Cade entendeu que a Moratória, embora concebida como pacto privado entre empresas e entidades ambientais desde 2006, vinha criando restrições comerciais que iam além da legislação nacional. No Brasil, os produtores já estão sujeitos ao Código Florestal, considerado um dos marcos ambientais mais rigorosos do mundo. “Essa decisão devolve tranquilidade aos produtores que cumprem a lei e reafirma a soberania do Brasil sobre suas regras ambientais e produtivas. O Acre e toda a Amazônia precisam de estímulos para produzir com responsabilidade, não de barreiras artificiais que prejudicam a economia e a geração de empregos”, destacou Alan Rick.

Atuação na Comissão de Agricultura

O processo que levou ao posicionamento do Cade começou em dezembro de 2024, quando a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), sob a presidência de Alan Rick, aprovou representação contra a Moratória da Soja.

Leia Também:  Fruto de um requerimento do deputado Luiz Gonzaga, cerimonialistas são homenageados em sessão solene na Aleac

Durante a 25ª Reunião Extraordinária da Comissão, Alan Rick enfatizou que acordos privados internacionais não poderiam se sobrepor à legislação brasileira e alertou para os riscos de boicotes comerciais e perdas de competitividade para o agronegócio nacional. “ Não podemos admitir a criação de uma legislação paralela, imposta por pressões externas. Os produtores brasileiros já seguem métodos sustentáveis reconhecidos mundialmente”, afirmou o senador acreano à época.

Apoio institucional

A mobilização foi reforçada pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), que apresentou requerimento de audiência pública sobre o tema e subscreveu o ofício encaminhado ao Cade. O apoio consolidou o debate, mas foi a reunião deliberativa conduzida por Alan Rick na CRA que formalizou a representação contra a Moratória, dando início ao processo que agora resultou em decisão favorável do Conselho.

Impactos da decisão

A suspensão determinada pelo Cade foi celebrada pelo setor produtivo como um passo importante para fortalecer a segurança jurídica e valorizar o papel do Código Florestal como marco regulatório legítimo.
Entretanto, a decisão não extingue automaticamente a Moratória em âmbito internacional, já que compradores estrangeiros podem manter exigências próprias, como no caso da Regulação Europeia sobre Desmatamento. Ainda assim, no território nacional, a medida garante que produtores brasileiros não sejam submetidos a restrições privadas que extrapolam a lei, reafirmando a soberania do país sobre suas regras ambientais e produtivas.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Deputada estadual Michelle Melo defende fortalecimento da democracia e maior participação feminina na política

Publicados

4 horas atrás

em

19 de agosto de 2025

Por

Foto: Railton Araújo

(Max Bienne Lima) – Na manhã desta terça-feira (19), em pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada estadual Dra. Michelle Melo destacou a importância do fortalecimento do processo democrático e da ampliação da representatividade feminina nos espaços de poder.

O ponto central da fala da deputada foi a necessidade de ampliar o espaço das mulheres na política. Ela lembrou que, atualmente, apenas três mulheres ocupam assento na Aleac, e defendeu mais oportunidades em cargos majoritários.

A parlamentar iniciou seu discurso relatando viagem a Brasília, onde participou de encontros com lideranças políticas nacionais do RENOVA BR. Segundo ela, o objetivo foi representar o Acre levando a bandeira de uma política diferente, pautada na ação, no impacto social e no respeito ao processo democrático.

Encerrando seu discurso, a deputada fez um convite às mulheres acreanas para que se candidatem e ocupem cada vez mais os espaços de decisão. “É necessário termos mais mulheres no parlamento, no executivo e em todos os espaços de poder. Venham conosco exercer a democracia e transformar a política. Esse é o convite que sempre faço também com o time Renova BR: pessoas comuns podem fazer uma política fora do comum”, concluiu.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Em ação oportunista, Gladson evoca autoria por tratado com o Peru para exportações de suínos
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 horas atrás

Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação

Vereador André Kamai – Foto: Paulo Murilo A Câmara Municipal de Rio Branco voltou a ser palco, na manhã desta...
Política8 horas atrás

Câmara de Rio Branco reúne maioria dos vereadores para derrubar presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, por assédio moral

Câmara de Rio Branco se une para derrubar presidente da RBTrans Foto: Reprodução O presidente da Superintendência Municipal de Transportes...
Política9 horas atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, chama de “histórico” o dia de inauguração do escritório em Salvador, na Bahia

Novo escritório da ApexBrasil é inaugurado em Salvador e promete fortalecer economia do Nordeste. O presidente da Agência Brasileira de...

POLÍCIA

Polícia12 horas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia2 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia4 semanas atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação13 horas atrás

Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia

Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Educação1 dia atrás

Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias

Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Educação5 dias atrás

Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente

A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...

CONCURSO

Concurso6 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso2 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso1 mês atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte1 dia atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte1 dia atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS