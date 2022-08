Adepol-AC se reúne com Sergio Petecão para debater propostas de governo para Segurança Pública

A diretoria da Associação de Delegados da Polícia Civil do Acre – Adepol-AC, se reuniu nesta segunda-feira (8) com o candidato a governador pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), e com a candidata a senadora da chapa, Vanda Milani (Pros), para discutir as propostas de governo dos candidatos para a área da Segurança Pública do estado.

A reunião ocorreu na “Tenda Amarela”, onde funciona o escritório político do candidato, que fica próximo da residência dele no bairro Procon. Estiveram presentes vários delegados que integram a diretoria da associação, e que foram aprovados no último concurso público e nos concursos anteriores.

O delegado Marcos Cabral, um dos mais antigos na carreira, falou em nome da Associação, e salientou que a Policia Civil necessita de um fortalecimento institucional maior para entregar um serviço de melhor qualidade. “Nós pactuamos aqui de encaminhar ao candidato propostas específicas, de maneira didática, para que possamos com o apoio dele em um futuro governo, melhorar a qualidade dos serviços da Polícia Judiciária em todo o estado”, pontuou Cabral.

Depois de agradecer a presença dos delegados à reunião, Petecão avaliou como positivo o encontro. “Entregamos nosso plano de governo à diretoria da Associação, e recebemos informações extremamente importantes sobre a Segurança Pública do estado. Sempre tenho dito que o problema da segurança é complexo, mas se for tratado com responsabilidade eu não tenho dúvidas que poderemos melhorar, e aqui nós estamos falando com as pessoas que realmente conhecem a situação”, declarou Petecão.

A candidata ao Senado Federal, Vanda Milani, que já exerceu funções ligadas à Segurança Pública como delegada e promotora, ratificou a posição da Adepol-AC, de que é preciso fazer mais pela área da segurança pública. “As reivindicações deles são mais que justas. Eu fui delegada de polícia e a gente sabe das necessidades que existem para fortalecer o trabalho na capital e no interior do estado, e as ideias que eles trouxerem serão avaliadas e contempladas em nossas ações”, garantiu.

Entre as propostas listadas para a Segurança Pública no plano de governo de Petecão estão a revisão do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social; adoção de policiamento ostensivo orientado à solução de problemas; reestruturação da Delegacia de Combate à Corrupção; criação da Divisão de Combates a Crimes Cibernéticos; e o incentivo às políticas de prevenção à violência.