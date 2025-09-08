Acre tem 10 startups inscritas em edital de inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

O Acre marcou presença no edital do Desafio Nacional de Inovação – Festival Curicaca, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A iniciativa selecionará soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao enfrentamento de desafios produtivos e territoriais do país. A premiação total pode chegar a R$ 200 mil.

As iniciativas acreanas inscritas abrangem soluções ligadas à inclusão produtiva, rastreabilidade e economia circular. Ao todo, dez startups do Acre participam da primeira etapa de seleção.

Entre os projetos do estado, destaca-se um assistente virtual com visão computacional para identificação de espécies amazônicas e rastreabilidade de madeira. Outras propostas incluem um medidor de pH portátil de baixo custo para agricultura familiar, sistemas de logística reversa com moeda verde e aplicativos de turismo sustentável.

Além do Acre, outros estados da região Norte também marcaram presença no edital, com projetos do Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, entre outros. O festival, que ocorrerá em Brasília, vai conectar empreendedores, investidores e parceiros estratégicos em busca de soluções inovadoras com escala nacional.

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI e ex-deputada federal acreana, Perpétua Almeida, destacou a importância da representação do estado no edital:

“Agora o Acre e a Amazônia sabem que a ABDI existe. Apesar de ter sido criada há 20 anos, a Agência ainda era pouco conhecida em nossa região. Por isso, é tão importante ver 10 startups acreanas inscritas neste edital de inovação. Essa participação mostra que estamos conseguindo aproximar a ABDI da Amazônia, de forma inclusiva, valorizando a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais do nosso povo”.

E acrescentou: “São essas iniciativas que podem transformar a indústria da região e projetar um novo olhar para o desenvolvimento sustentável do Brasil”.

Festival Curicaca

O Festival Curicaca será um grande encontro de inovação, sustentabilidade e futuro, reunindo iniciativas públicas e privadas, palestras, experiências imersivas e apresentações culturais. O evento é inspirado em modelos internacionais como o South by Southwest (SXSW), mas com identidade brasileira e foco em soluções locais.

Lançado pela ABDI, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o festival pretende atrair 100 mil pessoas em cinco dias de programação intensa na capital do país.