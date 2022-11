Acre participa da 25ª edição da Conferência União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Alberto Bastos Balazeiro, estará em Porto Velho (RO) nesta quinta-feira (3/11) para abrir a programação de palestras no XXXII Encontro Institucional de Magistrados(as) da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. Na oportunidade, abordará o assunto “Direito do Trabalho e seu papel na conformação do Estado Social”, logo após a abertura do evento que acontece às 9h30, no auditório do edifício-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC).

O Encontro formativo direcionado aos juízes e juízas do TRT-14 terá como tema “Democracia, Direito e Trabalho”, com uma programação de palestras e debates que envolvem matérias relevantes relacionadas ao cotidiano da atividade judicante. A capacitação acontece até sexta-feira (4/11), de forma híbrida, sob a coordenação da Escola Judicial do Regional (Ejud-14), que fará a transmissão ao vivo do Encontro em seu canal no YouTube.

Destaques

Além do ministro, a programação traz a palestra telepresencial do filósofo, escritor e ensaísta brasileiro Luiz Felipe Pondé, com o tema “Democracia e Religião”. Autor de aproximadamente 20 livros, colunista da Folha de S. Paulo e apresentador de televisão na Fundação Padre Anchieta, Pondé é pós-doutor pela Universidade da Tel Aviv, doutor pela Universidade de São Paulo (USP), e mestre em Filosofia pela Universidade de Paris e pela USP.

Na sequência, o analista político, autor, palestrante e professor na Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo, Oliver Stuenkel, abordará em sua palestra telepresencial “O futuro da democracia no Brasil e no mundo”. O palestrante é graduado pela Universidade de Valência, na Espanha, mestrado em Políticas Públicas pela Kennedy School of Government de Harvard University, onde foi McCloy Scholar, e doutorado em Ciência Política pela Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha.

A última palestra do primeiro dia ficará a cargo da advogada da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Rita Lamy Freund, que tratará sobre “O papel da CIDH na conformação do Direito do Trabalho decente”. Mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex (Inglaterra), graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Freund dedica-se aos direitos humanos há quase 20 anos.

Na sexta-feira, a programação segue com a palestra telepresencial “Introdução ao Tribunal do Trabalho Dinamarquês”, com o presidente da Corte do Trabalho e ministro da Suprema Corte da Dinamarca, Oliver Talevski. Em seguida, para encerrar o ciclo de palestras, a juíza do Trabalho do TRT da 2ª Região (SP), Thereza Cristina Nahas, aborda “As relações coletivas trabalhistas no direito brasileiro”.

Já na parte da tarde, os participantes do XXXII Encontro participam de atividade cultural e de uma Ciranda de Prosa. Nessa parte dedicada às atividades internas, serão discutidos temas como o retorno das atividades presenciais.

