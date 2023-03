Ação conjunta da ALEAC vai doar de forma emergencial 1.500 colchões para atingidos pela alagação

O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) fez uso da tribuna do Senado nesta terça-feira (28) para agradecer ao presidente Lula pelo envio dos ministros Marina Silva, do Meio Ambiente, e Waldez Góes, da Integração Regional, ao Acre no último domingo, em Rio Branco, trazendo consigo a noticia de liberação da ajuda às famílias vitimas da alagação.

Segundo Petecão, a iniciativa do rápido deslocamento dos ministros ao Acre reforça o compromisso do governo com a população do estado em uma resposta emergencial, inclusive disponibilizando recursos para ajudar a população e se comprometeu a enviar mais.

“Gostaria de agradecer ao presidente Lula por ter enviado dois ministros ao Acre, que foram verificar a situação que estamos passando. Tivemos muitas chuvas, o que causou enchentes nos igarapés e agora os rios estão subindo”, disse Petecão.

O parlamentar destacou que os R$ 1,4 milhões anunciados pelo ministro correspondem à primeira etapa da ação humanitária do Ministério. “O valor anunciado pelo ministro é apenas emergencial e tem como objetivo disponibilizar recursos para custear despesas essenciais, como cestas básicas, água potável e materiais de higiene”, esclareceu.

As próximas etapas envolvem a minimização dos danos e a reconstrução, e os valores serão liberados somente após a elaboração de projetos por parte da prefeitura e do governo estadual. “Somente nas próximas etapas poderemos pleitear recursos para reparar e minimizar os danos às pessoas atingidas”, concluiu Petecão.